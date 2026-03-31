Удаленный во время матча вратарь "Металлурга" избежал дисквалификации
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
16:45 31.03.2026
Удаленный во время матча вратарь "Металлурга" избежал дисквалификации
Удаленный во время матча вратарь "Металлурга" избежал дисквалификации - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Удаленный во время матча вратарь "Металлурга" избежал дисквалификации
Голкипер магнитогорского "Металлурга" Александр Смолин, который получил дисциплинарный штраф до конца матча в четвертой игре серии первого раунда плей-офф... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
хоккей
спорт
андрей разин
кубок гагарина
иван федотов
металлург (магнитогорск)
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, андрей разин, кубок гагарина, иван федотов, металлург (магнитогорск), сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Разин, Кубок Гагарина, Иван Федотов, Металлург (Магнитогорск), Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВратарь Александр Смолин
Вратарь Александр Смолин . Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Голкипер магнитогорского "Металлурга" Александр Смолин, который получил дисциплинарный штраф до конца матча в четвертой игре серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против новосибирской "Сибири", избежал дисквалификации и получил денежный штраф решением спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, сообщается на сайте чемпионата.
В понедельник "Сибирь" в понедельник обыграла "Металлург" во втором овертайме четвертого матча серии со счетом 1:0. На 30-й минуте Смолин был наказан за колющий удар - голкипер ткнул клюшкой нападающего "Сибири" Ивана Федотова. Вратарь отправился в раздевалку, вместо него на лед вышел Илья Набоков. После встречи главный тренер "Металлурга" Андрей Разин раскритиковал данное решение арбитров.
"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря "Металлурга" Александра Смолина, и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении лиги.
"Металлург" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующая игра состоится 1 апреля в Магнитогорске.
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
