Сборная Латвии сохранила прописку в дивизионе С Лиги наций - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
21:44 31.03.2026 (обновлено: 21:55 31.03.2026)
Сборная Латвии сохранила прописку в дивизионе С Лиги наций
Сборная Латвии сохранила прописку в дивизионе С Лиги наций - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Сборная Латвии сохранила прописку в дивизионе С Лиги наций
Сборная Латвии обыграла команду Гибралтара в ответном стыковом матче за место в дивизионе C футбольной Лиги наций. РИА Новости Спорт, 31.03.2026
спорт, лига наций
Футбол, Спорт, Лига Наций
Сборная Латвии сохранила прописку в дивизионе С Лиги наций

Сборная Латвии сохранила место в дивизионе С футбольной Лиги наций

Мяч на футбольном поле. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сборная Латвии обыграла команду Гибралтара в ответном стыковом матче за место в дивизионе C футбольной Лиги наций.
UEFA Nations League C Qualification
31 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Латвия
1 : 0
Гибралтар
90‎’‎ • Антон Черномордый
(Робертс Савальниекс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Риге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Антоний Черномордый (90+3). В первом матче латвийцы также обыграли команду Гибралтара (1:0).
Сборная Латвии сыграет во второй группе дивизиона C Лиги наций против команд Черногории, Армении и Кипра. Гибралтарцы в первой группе дивизиона D встретятся со сборными Мальты и Андорры.
В другом матче люксембуржцы дома разгромили команду Мальты со счетом 3:0 и по сумме двух встреч (5:0) сохранили место в дивизионе C, где в четвертой группе сыграют со сборными Исландии, Болгарии и Эстонии.
