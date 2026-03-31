Путин оценил ввод широтной магистрали скоростного движения в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ввод новой широтной магистрали скоростного движения позволит Санкт-Петербургу "легче дышать".
2026-03-31T17:27:00+03:00
Путин: расширение широтной магистрали позволит Санкт-Петербургу легче дышать
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ввод новой широтной магистрали скоростного движения позволит Санкт-Петербургу "легче дышать".
Глава государства во вторник принимает участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи.
«
"Казалось бы, это не такой длинный участок, пятнадцать километров всего, но он шесть полос и это очень важная городская трасса, которая позволит городу легче дышать и лучше передвигаться людям поможет", - сказал Путин
.
Президент добавил, что еще предстоит строительство следующих участков магистрали.
"По-моему, общий объем где-то там 270 миллиардов еще предстоит. Срок окончания 2031 год. И надеюсь, что все наши планы по этому направлению и по этому конкретному проекту будут реализованы качественно и в срок", - подчеркнул он.
Широтная магистраль скоростного движения – одно из ключевых звеньев транспортного каркаса Санкт-Петербурга
, соединяющее Западный скоростной диаметр с КАД
и трассами Ленинградской области
.