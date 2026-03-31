Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 "Восток"
Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 "Восток" - РИА Новости, 31.03.2026
Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 "Восток"
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске движения беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 "Восток". РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T15:45:00+03:00
2026-03-31T15:45:00+03:00
2026-03-31T16:53:00+03:00
россия
санкт-петербург
казань
амурская область
благовещенск
ростовская область
"Разрешаю. С Богом". Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12
Путин запустил движение беспилотных грузовиков по трассе М-12, открыл новый терминал аэропорта в Благовещенске и Багаевский гидроузел на реке Дон, а также дал старт строительству магистрали в Санкт-Петербурге
Путин: "Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом"
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов транспортной инфраструктуры в нескольких регионах России. Все эти объекты и инициативы – часть нашей большой, планомерной работы по созданию современного единого транспортно-логистического каркаса страны, по повышению безопасности и комфортности передвижения граждан, по укреплению связанности регионов. И что важно, решение этих задач в полной мере вписывается в наши планы по участию в формировании новых международных транспортно-логистических магистралей. Хотел бы ещё раз подчеркнуть: Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом.
россия, санкт-петербург, казань, владимир путин, экономика, транспорт, амурская область, благовещенск, ростовская область
Россия, Санкт-Петербург, Казань, Владимир Путин, Экономика, Транспорт, Амурская область, Благовещенск, Ростовская область
Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 "Восток"
Путин открыл движение беспилотных грузовиков между Петербургом и Казанью
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске движения беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 "Восток".
"Разрешаю. С Богом!" — сказал он во время церемонии.
Президент отметил, что единый коридор беспилотных перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань
, а позже эту практику распространят и на другие крупные федеральные трассы.
По его словам, в этой сфере намечается здоровая конкуренция между крупными производителями — "Яндексом", NAVIO и КамАЗом. Ожидается, что к 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030-го — уже свыше четырех тысяч единиц техники.
Кроме того, Путин
запустил строительство Широтной магистрали скоростного движения в Северной столице, открыл первую очередь Багаевского гидроузла на Дону, а также новый пассажирский аэровокзальный комплекс в Благовещенске
.
«
"Все эти объекты и инициативы — часть нашей большой планомерной работы по созданию современного единого транспортно-логистического каркаса страны, по повышению безопасности и комфортности передвижения граждан, по укреплению связанности регионов".
Владимир Путин
президент России
Решение этих задач также полностью отвечает планам по формировании новых международных транспортно-логистических магистралей, подытожил глава государства, подчеркнув, что Россия обладает колоссальным потенциалом в этой отрасли.