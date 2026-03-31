Глава Минтранса рассказал о строительстве новой железной дороги в Китай

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути между двумя странами через Забайкальск, что позволит увеличить грузопоток на этом участке вдвое, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, соответствующий проект документа парафирован с министром транспорта Китая. Никитин выразил надежду, что после прохождения всех процедур он будет подписан уже в полном объеме.

"Если подробнее, то это строительство второго главного пути колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск - Маньчжурия. Крупнейший погранпереход с КНР. К 2030 году пропускать через Забайкальск на 11 миллионов тонн больше грузов. Общая пропускная способность достигнет до 39 миллионов тонн в год - это почти 49 пар поездов в сутки", - пояснил министр.