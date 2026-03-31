Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/proekt-2083930833.html
Глава Минтранса рассказал о строительстве новой железной дороги в Китай
Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути между двумя странами через Забайкальск, что позволит увеличить грузопоток на этом... РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903654789_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_0aa8b97a04aeed269a6554a41609368e.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076642006.html
https://ria.ru/20260331/strany-2083907027.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903654789_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_efe6204276760f808533cb87378dd00d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава Минтранса рассказал о строительстве новой железной дороги в Китай

РИА Новости: РФ и КНР реализуют проект новой железной дороги через Забайкальск

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРабота пограничного пункта пропуска с КНР в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Работа пограничного пункта пропуска с КНР в Забайкальском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия и Китай реализуют проект строительства нового железнодорожного пути между двумя странами через Забайкальск, что позволит увеличить грузопоток на этом участке вдвое, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Один из ближайших проектов, который, мы надеемся, будет реализован, - это железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск". Там построим второй главный путь. Это в два раза увеличит грузопоток. Там и китайская колея зайдет на нашу сторону, и мы там кое-что сделаем на китайской стороне, то есть такой очень комфортный режим взаимодействия", - ответил Никитин на вопрос о планах строительства новых железных дорог в сообщении с Китаем.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о модернизации Восточного полигона железных дорог
25 февраля, 14:11
По его словам, соответствующий проект документа парафирован с министром транспорта Китая. Никитин выразил надежду, что после прохождения всех процедур он будет подписан уже в полном объеме.
"Если подробнее, то это строительство второго главного пути колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск - Маньчжурия. Крупнейший погранпереход с КНР. К 2030 году пропускать через Забайкальск на 11 миллионов тонн больше грузов. Общая пропускная способность достигнет до 39 миллионов тонн в год - это почти 49 пар поездов в сутки", - пояснил министр.
Он добавил, что в целом, у России достаточно хорошее железнодорожное сообщение с Китаем.
"Очень важна здесь наша работа с Монголией, потому что монгольская железная дорога очень большой частью замыкается как раз дальше на Китай. Будет отдельная встреча с министром транспорта Монголии. Нам очень важно синхронизировать наши планы по развитию Улан-Баторской железной дороги, по строительству погранпереходов с нашей стороны", - продолжил министр.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Глава Минтранса рассказал, какие страны проявляют интерес к Севморпути
Вчера, 03:24
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала