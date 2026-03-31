Шумаков рассказал, как часто случаются сильные паводки на Северном Кавказе - РИА Новости, 31.03.2026
18:41 31.03.2026
Шумаков рассказал, как часто случаются сильные паводки на Северном Кавказе
Шумаков: такие паводки, как этой весной, бывают на Северном Кавказе раз в 10 лет

Последствия подтопления в Дагестане
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дождевые паводки такой силы, как этой весной, происходят на Северном Кавказе раз в 10 лет, сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.
«
"Это дождевые паводки, которые в этот сезон на Северный Кавказ всегда приходят. В таком количестве, до 120 миллиметров дождя за сутки фактически, они приходят раз в 10 лет, но такое тоже бывает", - сказал Шумаков в ходе открытого диалога в Совете Федерации.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале. А в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений: из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.
В Махачкале число эвакуированных из подтопленных домов превысило 360
