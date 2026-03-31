Рейтинг@Mail.ru
Паралимпийцы в Милане совершили настоящий подвиг, заявила Матвиенко
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 31.03.2026 (обновлено: 13:58 31.03.2026)
Паралимпийцы в Милане совершили настоящий подвиг, заявила Матвиенко
Участники Паралимпиады совершили настоящий спортивный подвиг, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости Спорт, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081284680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_073cb9de13b638797e99f7d0f3799d48.jpg
https://ria.ru/20210905/paralimpiada-1748737866.html
https://ria.ru/20260316/sanktsii-2081031916.html
россия
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081284680_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_66e458e182fd98188a042fcac6c01d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЧествование российских паралимпийцев в Москве
Чествование российских паралимпийцев в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Чествование российских паралимпийцев в Москве
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участники Паралимпиады совершили настоящий спортивный подвиг, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вы совершили настоящий спортивный подвиг. Я думаю, что и вся ваша жизнь, ваша судьба – это, безусловно, также ежедневный подвиг, пример невероятного мужества, твёрдости, стойкости, веры в себя", - сказала Матвиенко в ходе встречи с участниками и призерами Паралимпийских игр 2026.
Председатель Совфеда подчеркнула, что выступление российских паралимпийцев навсегда войдёт в историю и российского, и мирового спорта.
"Вопреки обстоятельствам вы стали не просто профессиональными спортсменами, а лучшими из лучших. Сегодня вас знает и вами восхищается вся наша большая страна", - подчеркнула парламентарий.
Матвиенко также поблагодарила спортсменов за то, что весь мир снова увидел гордо развевающийся российский флаг, услышал гимн России.
"Несмотря ни на какие препоны, попытки политических демаршей, откровенно неспортивное поведение со стороны наших недоброжелателей, вы показали, что значит мощь русского характера, сила отечественных спортивных традиций. И, конечно же, крайне цинично, что после этой честной, блестящей, бесспорной победы киевский режим ввёл против вас санкции за, как они написали, "распространение российской пропаганды". По-моему, падать ниже уже просто некуда", - констатировала политик.
Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
СпортРоссияМиланКортина-д'АмпеццоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала