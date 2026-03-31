https://ria.ru/20260331/paralimpiada-2084006173.html
Паралимпийцы в Милане совершили настоящий подвиг, заявила Матвиенко
Участники Паралимпиады совершили настоящий спортивный подвиг, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости Спорт, 31.03.2026
2026-03-31T13:52:00+03:00
2026-03-31T13:52:00+03:00
2026-03-31T13:58:00+03:00
спорт
россия
милан
кортина-д'ампеццо
валентина матвиенко
совет федерации рф
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081284680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_073cb9de13b638797e99f7d0f3799d48.jpg
https://ria.ru/20210905/paralimpiada-1748737866.html
https://ria.ru/20260316/sanktsii-2081031916.html
россия
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081284680_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_66e458e182fd98188a042fcac6c01d3a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Матвиенко: участники Паралимпиады совершили настоящий спортивный подвиг
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участники Паралимпиады совершили настоящий спортивный подвиг, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вы совершили настоящий спортивный подвиг. Я думаю, что и вся ваша жизнь, ваша судьба – это, безусловно, также ежедневный подвиг, пример невероятного мужества, твёрдости, стойкости, веры в себя", - сказала Матвиенко
в ходе встречи с участниками и призерами Паралимпийских игр 2026.
Председатель Совфеда
подчеркнула, что выступление российских паралимпийцев навсегда войдёт в историю и российского, и мирового спорта.
"Вопреки обстоятельствам вы стали не просто профессиональными спортсменами, а лучшими из лучших. Сегодня вас знает и вами восхищается вся наша большая страна", - подчеркнула парламентарий.
Матвиенко также поблагодарила спортсменов за то, что весь мир снова увидел гордо развевающийся российский флаг, услышал гимн России
.
"Несмотря ни на какие препоны, попытки политических демаршей, откровенно неспортивное поведение со стороны наших недоброжелателей, вы показали, что значит мощь русского характера, сила отечественных спортивных традиций. И, конечно же, крайне цинично, что после этой честной, блестящей, бесспорной победы киевский режим ввёл против вас санкции за, как они написали, "распространение российской пропаганды". По-моему, падать ниже уже просто некуда", - констатировала политик.
Паралимпийские игры проходили в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.