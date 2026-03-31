Свищев оценил перспективы Овечкина на посту президента IIHF - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
19:25 31.03.2026 (обновлено: 19:26 31.03.2026)
Свищев оценил перспективы Овечкина на посту президента IIHF
Свищев: у Овечкина есть преимущество перед кандидатами на пост президента IIHF

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что у форварда клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина есть преимущество перед кандидатами на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF).
Главой IIHF с 2021 года является Люк Тардиф. 29 марта он объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз останется в должности до октября.
Журова поддержала идею выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF
"Понятно, что Александр является самым популярным хоккеистом современности. Мы любим его, гордимся им. Если он захочет стать президентом IIHF или занять любой другой пост, у него есть колоссальное преимущество перед другими кандидатами. Насколько он сам этого захочет - я не знаю", - сказал Свищев.
"Быть руководителем международной федерации - колоссальная ответственность! Надо понять его жизненные перспективы. Он еще карьеру не завершил, не надо списывать его раньше времени. Ему полшага осталось до вселенского рекорда, и мы бы хотели это увидеть. У Александра прекрасные перспективы, связанные с Россией, а руководство IIHF - достаточно чиновничья работа, а Овечкин - молодой мужчина, который может принести много пользы и своей семье, хоккею и нашей стране", - отметил собеседник агентства.
Выборы главы IIHF состоятся на полугодовом конгрессе организации осенью.
В Госдуме призвали бесплатно раздавать пиво в честь ухода Тардифа из IIHF
