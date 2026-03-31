Свищев оценил перспективы Овечкина на посту президента IIHF

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что у форварда клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина есть преимущество перед кандидатами на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF).
Главой IIHF с 2021 года является Люк Тардиф. 29 марта он объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз останется в должности до октября.
"Понятно, что Александр является самым популярным хоккеистом современности. Мы любим его, гордимся им. Если он захочет стать президентом IIHF или занять любой другой пост, у него есть колоссальное преимущество перед другими кандидатами. Насколько он сам этого захочет - я не знаю", - сказал Свищев.
"Быть руководителем международной федерации - колоссальная ответственность! Надо понять его жизненные перспективы. Он еще карьеру не завершил, не надо списывать его раньше времени. Ему полшага осталось до вселенского рекорда, и мы бы хотели это увидеть. У Александра прекрасные перспективы, связанные с Россией, а руководство IIHF - достаточно чиновничья работа, а Овечкин - молодой мужчина, который может принести много пользы и своей семье, хоккею и нашей стране", - отметил собеседник агентства.
Выборы главы IIHF состоятся на полугодовом конгрессе организации осенью.