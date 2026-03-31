Глава Минтранса прокомментировал идею строительства ВСМ в Китай

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Высокоскоростное железнодорожное сообщение эффективно работает на расстояниях до тысячи километров, ответил министр транспорта РФ Андрей Никитин на вопрос об идее строительства такой трассы в Китай.
"ВСМ работает эффективно до 1000 километров. То есть там, где быстрее, чем самолет. Но, кроме ВСМ, есть масса точек у нас на карте, куда можно сделать скоростное движение в рамках существующего пути. Там можно будет просто провести модернизацию и ускорить движение поездов на этих участках", - ответил министр на вопрос о ВСМ в Китай.
Россия реализует пилотный проект по строительству ВСМ - это трасса между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Всего до 2045 года Россия будет иметь протяженность сети ВСМ более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
