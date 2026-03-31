Андрей Никитин: международной транспортной изоляции России не существует

Россия проводит первый Международный транспортно-логистический форум. О новинках российской транспортной отрасли, соглашениях с зарубежными партнерами, грузовых беспилотниках, развитии Северного морского пути и железных дорогах в Китай в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта России Андрей Никитин. Беседовали Александра Веселова и Надежда Фролова.

– Сколько компаний и из каких стран планируют принять участие в Международном транспортном-логистическом форуме, который скоро стартует в Петербурге?

– Ожидаем более 80 гостей высокого уровня из 50 стран и 13 международных организаций и объединений, в том числе морской организации ИМО, которая базируется в Лондоне. Состав участников форума – подтверждение того, что международной изоляции России в сфере транспорта не существует. Наша страна становится центром притяжения государств, которые стремятся к участию в справедливых, безопасных и устойчивых транспортных маршрутах и логистических цепочках. И нам есть, что предложить партнерам.

– Сейчас весь мир смотрит в сторону беспилотников. Есть у других государств интерес к организации беспилотных грузовых перевозок с Россией?

– Конечно, интерес есть в первую очередь у приграничных стран. Так, мы с коллегами из Казахстана активно это все уже обсуждаем и на форуме продолжим. Ведем проработку использования беспилотных технологий для перевозки грузов, в том числе и трансграничных. Также нас всегда поддерживают коллеги из Белоруссии. Мы с ними тоже эти темы обсуждаем. Помимо этого, интерес есть у Китая в рамках различных проектов, например, по доставке дронами грузов. Планируется пилотный запуск беспилотных грузовых перевозок по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ между Россией и Китаем. Договоренность достигнута. Рассчитываем организовать уже в текущем году. Минтранс совместно с правительством Амурской области должен обеспечить реализацию этого проекта и формирование нормативно-правовой базы для трансграничных беспилотных перевозок. Будет создан прецедент мирового уровня.

– В России доставку грузов дронами планируется запустить?

– Мы в этом году планируем, может быть в начале следующего, сделать пилотный проект по доставке грузов дронами в одном из субъектов. Партнеров будут искать сами регионы. Однако ограничения в такой доставке пока больше не с точки зрения нормативной базы, а технологической, конкретно в мощности батареи. Но активно ведутся разработки и в России, и в Китае, еще в ряде стран по более эффективным батареям. Я думаю, что это вопрос года-двух. Поэтому пилот мы какой-то начнем. Это, скорее всего, будет небольшая территория. Но роверы пока приедут быстрее.

– Как вы думаете, когда мы будем заказывать пиццу дронами, как сейчас можно быстро вызвать доставку курьером?

– От появления робота-доставщика до его относительно массового применения прошло года два. Я думаю, три-четыре года максимум.

– Но роверы в городах России пока есть не везде. Планируется расширять этот проект?

– С этого года и следующего они массово идут в столицы регионов.

– Как вы думаете, они смогут совсем заменить курьеров?

– Постепенно, да.

– Россия строит ВСМ в уникальных климатических условиях. Готовы мы поделиться опытом с зарубежными партнерами?

– Обсудим это на форуме. Мы готовы предложить наш опыт в ВСМ всем странам, с которыми дружим, с которыми состоим в международных организациях: БРИКС, ШОС, Евразия. Мы готовы экспортировать наши технологии и сотрудничать в плане обучения кадров.

– С запуском ВСМ разгрузятся действующие железнодорожные пути. Можно будет там добавить электричек?

– Если будет необходимо, да.

– ВСМ в другие страны, кроме Белоруссии, рассматриваются?

– ВСМ работает эффективно до 1 000 километров. То есть там, где быстрее, чем самолет. Но, кроме ВСМ, есть масса точек у нас на карте, куда можно сделать скоростное движение в рамках существующего пути. Там можно будет просто провести модернизацию и ускорить движение поездов на этих участках.

– Строительство каких новых железных дорог в сообщении с Китаем сейчас обсуждается?

– Один из ближайших проектов, который, мы надеемся, будет реализован, – это железнодорожный пункт пропуска Забайкальск. Там построим второй главный путь, и это вдвое увеличит грузопоток. Там и китайская колея зайдет на нашу сторону, и мы там кое-что сделаем на китайской стороне, то есть такой очень комфортный режим взаимодействия. Соответствующий проект документа мы парафировали с министром транспорта Китая, и после прохождения всех процедур, надеюсь, он будет подписан уже в полном объеме.

Если подробнее, то это строительство второго главного пути колеи 1 435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Крупнейший погранпереход с КНР. К 2030 году сможет пропускать через Забайкальск на 11 миллионов тонн больше грузов. Общая пропускная способность достигнет до 39 миллионов тонн в год – это почти 49 пар поездов в сутки. В целом, у нас достаточно хорошее железнодорожное сообщение с Китаем.

Очень важна здесь наша работа с Монголией, потому что монгольская железная дорога очень большой частью замыкается как раз дальше на Китай. Будет отдельная встреча с министром транспорта Монголии. Нам очень важно синхронизировать наши планы по развитию Улан-Баторской железной дороги, по строительству погранпереходов с нашей стороны.

– У России в концессионном управлении железные дороги Армении. Действительно обсуждается передача концессии Казахстану?

– Во-первых, мы никому никаких концессий отдавать не планируем. Во-вторых, на официальном уровне наши партнеры в Армении с нами эти вопросы не обсуждали.

– С Казахстаном тоже у России никаких переговоров не было по этой теме?

– Конечно, нет. У нас работает концессия в Армении.

– Какие прогнозы по грузопотоку к 2030 году по пяти основным транспортным коридорам России?

– В мире ситуация очень динамичная. Планы, которые были просчитаны в 2024 году, где-то перевыполняются, где-то в силу геополитических причин выполняются чуть меньше, чем мы бы хотели. Но в целом динамика позитивная, и, конечно, она очень зависит от транзитной составляющей. То есть наши объемы грузов, которые мы вывозим, они примерно понятны: что мы экспортируем, в каких объемах. Важна роль транзита, это тоже будем обсуждать на форуме.

Была цель – увеличить к 2030 году грузопоток по МТК в полтора раза по отношению к уровню 2021 года за счет повышения глобальной конкурентоспособности. В 2021 году в экспортно-импортном и транзитном сообщении было перевезено 1 012 миллионов тонн. Цель к 2030 году – перевезти 1 519 миллионов тонн.

– Как растут перевозки по Северному морскому пути?

– Северный морской путь переживает период беспрецедентного роста. В 2025 году грузооборот составил более 37 миллионов тонн. Транзитные перевозки выросли на 50%. И мы видим, что интерес со стороны зарубежных партнеров неуклонно растет.

– Какие страны проявляют интерес к СМП?

– Прежде всего, Китай. Китайские компании перешли от тестовых рейсов к регулярным контейнерным перевозкам в Европу через СМП. Активно работает Южная Корея – на вторую половину 2026 года запланирован пробный рейс контейнеровоза по маршруту Пусан – Роттердам. Интерес проявляют также Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Китайские компании активно наращивают арктический флот, мы координируем логистические вопросы. Индия рассматривает СМП как перспективный маршрут для доставки грузов, и мы готовы к углублению взаимодействия.

– Как обстоят дела с ледокольным флотом?

– У России крупнейший ледокольный флот в мире – 42 судна, включая атомные. Сейчас строятся три атомных ледокола: "Чукотка" будет введена в эксплуатацию в 2026 году, "Ленинград" – в 2028, "Сталинград" – в 2030. К 2030 году число атомных ледоколов на СМП должно достичь 11, а к 2035 году – 18.

– Когда наступит "золотой век" для Севморпути?

– Полноценное функционирование СМП – с развитой портовой инфраструктурой, аварийным обеспечением, цифровой навигацией – это конец текущего десятилетия и начало 2030-х годов. Мы к этому целенаправленно движемся.

– На днях появилась информация о планах "Росатома" создать СП с DP World по логистике и в периметр сделки войдет Fesco. Поддерживаете эту идею?

– Мы – за международное взаимодействие. Нам очень важно, потому что это в том числе и определенные логистические, и цифровые решения. Это удобство для наших клиентов. Мы всегда такие инициативы поддерживаем.

– Давайте вернемся к теме форума. Какие флагманские проекты российской транспортной отрасли представить?

– Практически все наши крупные компании, которые ориентированы на экспорт, покажут свои технологические решения, которые мы можем совместно с нашими зарубежными партнерами реализовывать.

Например, Росавтодор продемонстрирует целый парк беспилотной дорожной техники: бульдозер, асфальтоукладчик, катки. Мы учимся строить дороги с минимальным количеством людей. Это интересно и технологично. А самое главное, качество строительства очень высокое в результате, техника не ошибается. "Автодор" презентует уникальные российские технологии собственного производства по проектированию и строительству скоростных магистралей, а также интеллектуальные транспортные системы и технологические решения.

РЖД расскажут об инвестиционных проектах, представят макет организации беспилотного грузового движения на Восточном полигоне. Конечно, ВСМ для многих стран может быть интересна. На форуме будет представлен макет поезда. Идея выставки – показать решения, которые коллеги готовы совместно с международными партнерами продвигать.

– С кем планируете подписать соглашения в рамках форума?

– Мы подпишем соглашение с Марокко о международном автомобильном сообщении. С Танзанией и Камбоджей ожидаются меморандумы о взаимопонимании в области транспорта – это документ, с которого все начинается. С Вьетнамом подпишем протокол о внесении изменений в соглашение о морском судоходстве, потому что у нас увеличивается трафик. С Монголией – по пунктам пропуска. С казахской стороной – меморандум по взаимодействию в области цифровизации. Конечно, есть определенные интересы и у африканских стран, мы их обязательно предметно обсудим.

Будет и отдельный тип соглашений о подготовке специалистов. У зарубежных коллег есть огромный запрос на подготовку кадров. Сегодня транспортное образование в России одно, наверное, из лучших в мире. И коллеги из стран СНГ говорят о том, что негде готовить тех же железнодорожников, которые умеют строить технологически современные системы с искусственным интеллектом, с высокими скоростями.

Дорожные технологии, кстати, – популярная тема. Коллеги в этой части запланировали большое количество узкоспециальных мероприятий, к которым есть значительный международный интерес. Это технологии строительства дорог, новые виды битумов, новые подходы именно к самой дорожной одежде. Россия – один из лидеров в этой области. Та программа по строительству дорог, которая у нас в последние годы существует, дала очень серьезный технологический рывок.

– Вы упомянули про автомобильное сообщение с Марокко. Что это соглашение даст нашим странам?

– Это важная история. Она позволяет нашим водителям получать определенные гарантии в стране по транспортному обслуживанию и по прохождению российских грузов. Такие гарантии всегда взаимны. То есть марокканские водители также будут у нас получать такие же возможности. Торговый оборот с Марокко растет. Да, не так близко на машине ехать, но постепенно мы охватываем Средиземное море с разных сторон. У нас такое соглашение с Турцией.

– У России и Марокко налажено и авиасообщение. Летает только зарубежная авиакомпания, а наши авиакомпании не планируют?

– Эти вопросы всегда находятся в зоне компетенции авиакомпаний. Мы подобные инициативы поддерживаем, но при одном условии: нам важно, чтобы внутренний спрос на авиаперевозки был обеспечен. Людям в первую очередь надо летать по стране, поэтому там, где возможно, с удовольствием поддерживаем международное сообщение, там, где сложнее, – летают иностранные компании.

– С какими компаниями и делегациями планируете обсудить сотрудничество в области транспортных коридоров на фоне ситуации с Ормузским проливом?

– Обсуждать планируем со всеми. Видим интерес к коридору "Север-Юг". Несмотря на эту ситуацию все понимают, что это системное долгосрочное решение. Абсолютно все страны – наши партнеры интересуются Трансарктическим транспортным коридором. Есть и новые идеи по коридорам. Так, страны Африки сейчас активно встраиваются в торговый оборот вместе с нами.

– Какие маршруты предлагаются в сообщении с африканскими странами?

– Скорее всего речь пойдет о коридоре "Север-Юг". Это будет морем до иранского порта Бендер-Абасс или индийского Ченнай, дальше морем через Северный морской путь до Владивостока или Балтики, или, соответственно, железной дорогой.

– То есть получается, сейчас на коридоре "Север-Юг" нет оттока груза и переориентации?

– Есть приток. Мы видим увеличение грузооборота. "Север-Юг" – это не только Иран. Это и Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Армения и масса других стран, которые в этом проекте участвуют. Переориентацию грузов не наблюдаем, скорее, наоборот. Если в январе-феврале объем перевозок железнодорожным транспортом сохранялся на уровне 2024-2025 годов, то за первую половину марта грузопоток существенно вырос. При этом наблюдаем наибольший рост грузопотока со странами Центральной Азии по Восточному маршруту – на 16,5% до 4,3 миллиона тонн.

– Что сейчас с проектом строительства участка железной ветки Решт-Астара в Иране?