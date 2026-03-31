В Чечне раскопали неизвестное ранее поселение бронзового века
13:22 31.03.2026
В Чечне раскопали неизвестное ранее поселение бронзового века
В Чечне раскопали неизвестное ранее поселение бронзового века

МОСКВА, 31 мар — РИА новости. Под слоем золотоордынского поселения в Чечне археологи обнаружили более древний памятник эпохи средней бронзы. Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции на тему: "Новые страницы истории Чеченской Республики через призму археологии" ММПЦ "Россия сегодня".
Исследование поселения "Искринское-1", по словам ученых, стало для них "детективной историей", так как на этой территории предполагалось нахождение лишь золотоордынского слоя.

"Когда археологи дошли до террасы, здесь и заключался сюрприз. Под слоем Золотой Орды был делювиальный слой — тот, который был снесен с этого холма. Археологи его прокопали и, к большому удивлению, увидели, что под ним залегает большой слой эпохи средней бронзы, причем непотревоженный", — рассказал старший научный сотрудник отдела археологии бронзового века ИА РАН Роман Мимоход.
Как сообщили ученые, данное поселение относится к гинчинской культуре, которая датируется второй четвертью — концом третьего тысячелетия до н.э.
В ходе раскопок археологи исследовали восемь построек, одна из которых оказалась литейной мастерской.
"Это уникальная вещь. Дело в том, что эта мастерская — вторая на всем Северном Кавказе. Первая была найдена в Дагестане, приблизительно того же времени — середина третьего тысячелетия. Но ее литейность была выражена значительно слабее, чем у нашей", — рассказал ученый.
Исследование поселения, по словам археологов, дало богатый материал для радиоуглеродного датирования (метод определения возраста археологических находок по содержанию углерода. — Прим. ред.) памятников гинчинской культуры.
Такие исследования, как отметил заместитель директора по науке Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН (КНИИ РАН) Аббаз Осмаев, позволяют восполнить пробелы в истории региона.
"В ходе спасательных работ перед строительством газопровода были найдены поселения и раскопаны курганы, которые охватывают период от халколита (меднокаменного века) до золотоордынского периода, вплоть до XV века, это очень большой промежуток времени. Открытия позволят нам еще раз скорректировать древнюю историю Чечни и средневековую. Как раз тот период, где существуют значительные лакуны", — подытожил Осмаев.
 
