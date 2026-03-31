В Чечне раскопали неизвестное ранее поселение бронзового века

МОСКВА, 31 мар — РИА новости. Под слоем золотоордынского поселения в Чечне археологи обнаружили более древний памятник эпохи средней бронзы. Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции на тему: "Новые страницы истории Чеченской Республики через призму археологии" ММПЦ "Россия сегодня".

Исследование поселения "Искринское-1", по словам ученых, стало для них "детективной историей", так как на этой территории предполагалось нахождение лишь золотоордынского слоя.



"Когда археологи дошли до террасы, здесь и заключался сюрприз. Под слоем Золотой Орды был делювиальный слой — тот, который был снесен с этого холма. Археологи его прокопали и, к большому удивлению, увидели, что под ним залегает большой слой эпохи средней бронзы, причем непотревоженный", — рассказал старший научный сотрудник отдела археологии бронзового века ИА РАН Роман Мимоход.

Как сообщили ученые, данное поселение относится к гинчинской культуре, которая датируется второй четвертью — концом третьего тысячелетия до н.э.

В ходе раскопок археологи исследовали восемь построек, одна из которых оказалась литейной мастерской.

"Это уникальная вещь. Дело в том, что эта мастерская — вторая на всем Северном Кавказе. Первая была найдена в Дагестане, приблизительно того же времени — середина третьего тысячелетия. Но ее литейность была выражена значительно слабее, чем у нашей", — рассказал ученый.

Исследование поселения, по словам археологов, дало богатый материал для радиоуглеродного датирования (метод определения возраста археологических находок по содержанию углерода. — Прим. ред.) памятников гинчинской культуры.

Такие исследования, как отметил заместитель директора по науке Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН (КНИИ РАН) Аббаз Осмаев, позволяют восполнить пробелы в истории региона.