Археологи обнаружили новые артефакты древнейшего оседлого поселения в Чечне

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Новые артефакты самого раннего оседло-земледельческое поселения на территории Чеченской Республики, относящегося к эпохе палеометалла (медный и бронзовый века), обнаружили археологи. Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции на тему "Новые страницы истории Чеченской Республики через призму археологии" в ММПЦ "Россия сегодня".

В ходе спасательных раскопок в Чеченской Республике ученые Института археологии РАН и Центра археологических исследований Института гуманитарных исследований АН Чеченской Республики исследовали поселение "Тяллинг-2", которое, по словам археологов, относится к агубековской культуре.

"Поселение Тяллинг существовало в течение первой половины четвертого тысячелетия, это заключительный этап бытования этой культуры. Мы знаем это определенно, потому что среди находок, которые были сделаны на этом памятнике, встречается майкопская керамика. То есть по времени это близко к середине четвертого тысячелетия", — рассказал ведущий научный сотрудник отдела теории и методики ИА РАН Шахмардан Амиров.

Как сообщили археологи, ими были обнаружены орудия из шлифованного камня, украшения из сердолика, пластины, остроконечники и вкладыши для серпов. Также были вскрыты три погребения и тризны — поминальные алтарные конструкции из скоплений камней, керамики и углей.

Эти находки, по словам исследователей, свидетельствуют о широких культурных связях древнего населения, проживавшего на территории Чечни.

"Население, которое оставило этот памятник, имело очень активные контакты как с Закавказьем, так и с Западным Кавказом, а позднее и с Дагестаном. Сердолик, из которого сделаны украшения, вероятнее всего, поступал именно из Дагестана", — добавил ученый.

Важность подобных археологических исследований для республики и страны в целом подчеркнула директор Института гуманитарных исследований АН Чеченской Республики Тамара Эльбуздукаева.

"Опыт спасательных археологических работ показывает, что важно предварительно мониторить территорию при реализации крупных инфраструктурных проектов. Это будет способствовать сохранению исторического наследия для будущих поколений. Проведенные работы не только спасли уникальные памятники от разрушения, но и внесли значительный вклад в изучение древней и средневековой истории народов, проживавших на территории Чеченской Республики и всего Северного Кавказа", — отметила эксперт.