Матвиенко предложила паралимпийцам войти в Экспертный совет по спорту

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила участникам Паралимпийских игр 2026 года войти в Экспертный совет по физической культуре и спорту при комитете Совфеда по соцполитике.
"У нас при комитете по социальной политике... именно этот комитет отвечает за спорт - создан экспертный совет по физической культуре и спорту. Может быть, кто-то из вас, может быть, Ирина Александровна Громова, которая так замечательно выступала у президента, войдет в состав нашего совета?" - сказала Матвиенко в ходе встречи с паралимпийцами.
Председатель Совфеда подчеркнула, что сенаторы хотели бы максимально учитывать опыт спортсменов и тренеров в своей работе.
"Мы все вас очень любим, мы все вами гордимся", - отметила парламентарий.
Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
