Рейтинг@Mail.ru
Торговая марка Пугачевой для продажи алкоголя истекает в этом году - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 31.03.2026
Торговая марка Пугачевой для продажи алкоголя истекает в этом году
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг РИА Новости, 31.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045122819_0:0:1672:1254_1920x0_80_0_0_7f8b062b43d38ce8642a5d6e03229f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг - от алкоголя до медобслуживания, однако истекает уже в октябре этого года, выяснил корреспондент РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, торговая марка ALLA PUGACHOVA была зарегистрирована в 1996 году. Срок ее действия истекает 9 октября 2026 года.
Марка действует в ряде стран, включая Узбекистан, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Болгарию, страны Бенилюкса, Белоруссию, Швейцарию, Китай, Кубу, Чехию, Германию, Испанию, Францию, Хорватию, Венгрию, Италию, Киргизию, КНДР, Казахстан, Латвию, Молдавию, Северную Македонию, Монголию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Таджикистан, Украину и Вьетнам.
Как следует из регистрационных материалов, торговая марка охватывает широкий перечень товаров и услуг - от косметики и парфюмерии до одежды, ювелирных изделий и аксессуаров, а также продуктов питания и напитков, включая алкоголь.
Кроме того, регистрация распространяется на сферу развлечений, включая организацию концертов, производство музыкального и видеоконтента, телерадиовещание, а также услуги в области образования, науки, медицины, гостиничного бизнеса и торговли.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала