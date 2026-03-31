Торговая марка Пугачевой для продажи алкоголя истекает в этом году

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг - от алкоголя до медобслуживания, однако истекает уже в октябре этого года, выяснил корреспондент РИА Новости.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, торговая марка ALLA PUGACHOVA была зарегистрирована в 1996 году. Срок ее действия истекает 9 октября 2026 года.

Как следует из регистрационных материалов, торговая марка охватывает широкий перечень товаров и услуг - от косметики и парфюмерии до одежды, ювелирных изделий и аксессуаров, а также продуктов питания и напитков, включая алкоголь.

Кроме того, регистрация распространяется на сферу развлечений, включая организацию концертов, производство музыкального и видеоконтента, телерадиовещание, а также услуги в области образования, науки, медицины, гостиничного бизнеса и торговли.