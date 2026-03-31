Торговая марка Пугачевой для продажи алкоголя истекает в этом году
2026-03-31T00:52:00+03:00
алла пугачева
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг - от алкоголя до медобслуживания, однако истекает уже в октябре этого года, выяснил корреспондент РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, торговая марка ALLA PUGACHOVA была зарегистрирована в 1996 году. Срок ее действия истекает 9 октября 2026 года.
Марка действует в ряде стран, включая Узбекистан
, Армению
, Азербайджан
, Боснию
и Герцеговину, Болгарию
, страны Бенилюкса, Белоруссию
, Швейцарию
, Китай
, Кубу
, Чехию
, Германию
, Испанию
, Францию
, Хорватию
, Венгрию
, Италию
, Киргизию
, КНДР
, Казахстан
, Латвию
, Молдавию
, Северную Македонию
, Монголию
, Польшу
, Румынию
, Сербию
, Словакию
, Таджикистан
, Украину
и Вьетнам
.
Как следует из регистрационных материалов, торговая марка охватывает широкий перечень товаров и услуг - от косметики и парфюмерии до одежды, ювелирных изделий и аксессуаров, а также продуктов питания и напитков, включая алкоголь.
Кроме того, регистрация распространяется на сферу развлечений, включая организацию концертов, производство музыкального и видеоконтента, телерадиовещание, а также услуги в области образования, науки, медицины, гостиничного бизнеса и торговли.
Пугачева
уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль
. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию
и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.