В "Балтике" допустили возможность продажи лучшего бомбардира - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
14:18 31.03.2026
В "Балтике" допустили возможность продажи лучшего бомбардира
В "Балтике" допустили возможность продажи лучшего бомбардира - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
В "Балтике" допустили возможность продажи лучшего бомбардира
Спортивный директор калининградского футбольного клуба "Балтика" Армен Маргарян в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность продажи нападающего... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
2026-03-31T14:18:00+03:00
2026-03-31T14:18:00+03:00
футбол
спорт
сальвадор
кубок россии по футболу
брайан хиль
балтика
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030067681_0:52:1024:820_1920x0_80_0_0_13c6086eb735e7e4e938d2daee855bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сальвадор, кубок россии по футболу, брайан хиль, балтика, краснодар, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Сальвадор, Кубок России по футболу, Брайан Хиль, Балтика, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
В "Балтике" допустили возможность продажи лучшего бомбардира

Маргарян: «Балтика» может продать Хиля в летнее трансферное окно

© Соцсети "Балтики"Брайан Хиль
Брайан Хиль - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Соцсети "Балтики"
Брайан Хиль. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор калининградского футбольного клуба "Балтика" Армен Маргарян в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность продажи нападающего команды Брайана Хиля в летнее трансферное окно, отметив, что в контракте форварда прописана сумма отступных.
Нападающий сборной Сальвадора перешел в "Балтику" зимой 2025 года, подписав контракт сроком до конца сезона-2028/29. На данный момент сальвадорский форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 12 мячей в 22 матчах.
"Мы рассмотрим любое предложение, которое поступит в клуб. Мы не воротим нос, всегда обсуждаем с руководством клуба ту сумму, которую потенциальный покупатель готов заплатить за того или иного игрока. Если мы считаем эту сумму справедливой - продаем, а если считаем заниженной - отказываем. У нас нет такого, что футболист не продается и не звоните нам. Мы готовы к диалогу с каждым клубом, который заинтересован в наших игроках", - сказал Маргарян на полях мероприятия, организованного Talent Scout, отвечая на вопрос о том, готова ли "Балтика" рассмотреть возможность продажи Хиля в летнее трансферное окно.
"Опция выкупа в контракте Хиля есть, но озвучивать ее я не буду", - отметил собеседник агентства.
"Балтика" проводит первый сезон после возвращения в РПЛ. После 22 туров калининградцы занимают четвертое место в турнирной таблице, на семь очков отставая от идущего первым "Краснодара".
Футболисты Балтики (Калининград) - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В "Балтике" заявили, что этим составом не смогут дальше бороться с лидерами
ФутболСпортСальвадорКубок России по футболуБрайан ХильБалтикаКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
