В "Балтике" допустили возможность продажи лучшего бомбардира

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор калининградского футбольного клуба "Балтика" Армен Маргарян в разговоре с РИА Новости не стал исключать возможность продажи нападающего команды Брайана Хиля в летнее трансферное окно, отметив, что в контракте форварда прописана сумма отступных.
Нападающий сборной Сальвадора перешел в "Балтику" зимой 2025 года, подписав контракт сроком до конца сезона-2028/29. На данный момент сальвадорский форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 12 мячей в 22 матчах.
"Мы рассмотрим любое предложение, которое поступит в клуб. Мы не воротим нос, всегда обсуждаем с руководством клуба ту сумму, которую потенциальный покупатель готов заплатить за того или иного игрока. Если мы считаем эту сумму справедливой - продаем, а если считаем заниженной - отказываем. У нас нет такого, что футболист не продается и не звоните нам. Мы готовы к диалогу с каждым клубом, который заинтересован в наших игроках", - сказал Маргарян на полях мероприятия, организованного Talent Scout, отвечая на вопрос о том, готова ли "Балтика" рассмотреть возможность продажи Хиля в летнее трансферное окно.
"Опция выкупа в контракте Хиля есть, но озвучивать ее я не буду", - отметил собеседник агентства.
"Балтика" проводит первый сезон после возвращения в РПЛ. После 22 туров калининградцы занимают четвертое место в турнирной таблице, на семь очков отставая от идущего первым "Краснодара".