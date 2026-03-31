"Надо оценить сделанное за сезон": Ларионов о своем будущем в ХК СКА

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов, отвечая на вопрос о своем будущем в армейском клубе, заявил, что ему и команде необходимо время, чтобы оценить работу по итогам сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ларионов летом был назначен главным тренером СКА . С ним был заключен однолетний контракт с опцией продления соглашения на один сезон. В сезоне-2025/26 петербуржцы выбыли из плей-офф на стадии первого раунда, проиграв столичному ЦСКА в пяти матчах серии (1-4).

"После таких матчей надо прийти в себя, надо оценить то, что прошло за этот год. Многие молодые игроки получили колоссальный опыт, у опытных же игроков получилось не все. Сейчас не то время, чтобы на кого-то показывать пальцем. Понятно, что все разочарованы. Но нужно время, чтобы оценить произошедшее", - сказал Ларионов.

Во вторник СКА проиграл ЦСКА в Москве в пятом матче серии со счетом 2:6.