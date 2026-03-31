Рейтинг@Mail.ru
"Надо оценить сделанное за сезон": Ларионов о своем будущем в ХК СКА
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:44 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/larionov-2084139233.html
"Надо оценить сделанное за сезон": Ларионов о своем будущем в ХК СКА
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов, отвечая на вопрос о своем будущем в армейском клубе, заявил, что ему и команде необходимо время, чтобы оценить
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047155167_0:200:2333:1512_1920x0_80_0_0_bd8dda4abd24e5509d83f04eb62d1b3e.jpg
https://ria.ru/20260331/akbars-2084136310.html
https://ria.ru/20260331/nikitin-2084136948.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047155167_0:0:2017:1512_1920x0_80_0_0_cd4bdd1907e5eafa058097773cb35eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкТренер ХК СКА Игорь Ларионов
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов, отвечая на вопрос о своем будущем в армейском клубе, заявил, что ему и команде необходимо время, чтобы оценить работу по итогам сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ларионов летом был назначен главным тренером СКА. С ним был заключен однолетний контракт с опцией продления соглашения на один сезон. В сезоне-2025/26 петербуржцы выбыли из плей-офф на стадии первого раунда, проиграв столичному ЦСКА в пяти матчах серии (1-4).
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Ак Барс" обыграл "Трактор" и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
Вчера, 22:16
"После таких матчей надо прийти в себя, надо оценить то, что прошло за этот год. Многие молодые игроки получили колоссальный опыт, у опытных же игроков получилось не все. Сейчас не то время, чтобы на кого-то показывать пальцем. Понятно, что все разочарованы. Но нужно время, чтобы оценить произошедшее", - сказал Ларионов.
Во вторник СКА проиграл ЦСКА в Москве в пятом матче серии со счетом 2:6.
"Поздравляю ЦСКА с выходом в следующий раунд, а нашу команду - с окончанием сезона, который был непростым. Решение о выводе из состава Рокко Гримальди на пятый матч серии назревало давно. Опытные игроки должны давать результат, но этого не было. У нас полное разочарование итогом. Мы приехали в Москву, чтобы вернуть серию в Питер. Была надежда, что как-то можно спасти этот матч, серию. Нам тотально не везло в отскоках и других мелких моментах", - добавил Ларионов.
Главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Никитин побил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ
Вчера, 22:17
 
ХоккейСпортИгорь ЛарионовСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала