17:41 31.03.2026
Шахматист Непомнящий поднялся на 18-е место в рейтинге FIDE
спорт
шахматы
андрей есипенко
петр свидлер
даниил дубов
международная федерация шахмат (fide)
ян непомнящий
магнус карлсен
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯн Непомнящий
Ян Непомнящий. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прибавил три позиции и поднялся на 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На счету Непомнящего 2729 баллов. Рейтинг по-прежнему возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2840 очков), вторым идет американец Хикару Накамура (2810), третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана (2793).
Горячкина сыграла вничью во втором туре шахматного турнира претенденток
30 марта, 18:50
Россиянин Дмитрий Андрейкин (2710) потерял позицию и опустился на 28-ю строчку. Далее среди россиян располагаются Андрей Есипенко (32-е место; 2698), Петр Свидлер (42; 2682), Володар Мурзин (57; 2655), Даниил Дубов (59; 2654), Эрнесто Инаркиев (62; 2653), Александр Морозевич (63; 2653), Александр Грищук (78; 2641), Владислав Артемьев (80; 2641) и Алексей Гребнев (100; 2627).
У женщин в рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2596 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Лэй Тинцзе (2566) и Цзюй Вэньцзюнь (2559).
Россиянка Александра Горячкина сохранила седьмое место с 2534 очками. Екатерина Лагно (2508) потеряла одну позицию и опустилась на 11-ю строчку. Далее в рейтинге идут Полина Шувалова (12; 2502), Лея Гарифуллина (24, 2447), Анна Шухман (26; 2440), Валентина Гунина (51; 2393), Карина Амбарцумова (57; 2385), Ольга Гиря (62; 2374), Алиса Галлямова (68; 2368), Алина Бивол (81; 2361), Анастасия Боднарук (88; 2355) и Екатерина Гольцева (93; 2349).
Стало известно, где пройдет клубный чемпионат мира по рапиду и блицу
30 марта, 14:40
 
