ISU создаст единый банк музыки после скандала с Гуменником на Олимпиаде

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами, после ряда скандалов на этой почве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.