ISU создаст единый банк музыки после скандала с Гуменником на Олимпиаде

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами, после ряда скандалов на этой почве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что ISU уведомил об этом в ходе обсуждений, прошедших на чемпионате мира в Праге. Ранее шаги в этом направлении обсуждались в течение нескольких лет в ходе специальных мастер-классов.
Сообщается, что ISU намерен добиться лицензии на использование всего каталога музыки следующих компаний: Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group, Warner Chappell, Kobalt Music и Beggars. Кроме того, ISU обсуждает создание библиотеки треков "в стиле Spotify".
Один из источников агентства отметил, что драйвером для перемен послужили скандалы, связанные с музыкальными правами. Наиболее ярким стал случай с россиянином Петром Гуменником, права на музыку из фильма "Парфюмер" к короткой программе которого отозвали за день до отлета спортсмена на Олимпиаду-2026 в Милан. Кроме того, в ходе Игр случилось еще несколько скандалов с музыкальными правами.