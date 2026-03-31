ISU создаст единый банк музыки после скандала с Гуменником на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:07 31.03.2026 (обновлено: 17:12 31.03.2026)
ISU создаст единый банк музыки после скандала с Гуменником на Олимпиаде
ISU создаст единый банк музыки после скандала с Гуменником на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
ISU создаст единый банк музыки после скандала с Гуменником на Олимпиаде
Международный союз конькобежцев (ISU) намерен создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами, после ряда РИА Новости Спорт, 31.03.2026
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
warner music group
пётр гуменник
РИА Новости Спорт
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Спорт
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Спорт
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости Спорт
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спорт, международный союз конькобежцев (isu), warner music group, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU), Warner Music Group, Пётр Гуменник
ISU создаст единый банк музыки после скандала с Гуменником на Олимпиаде

ISU намерен создать единый банк музыки после скандала с Гуменником на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами, после ряда скандалов на этой почве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что ISU уведомил об этом в ходе обсуждений, прошедших на чемпионате мира в Праге. Ранее шаги в этом направлении обсуждались в течение нескольких лет в ходе специальных мастер-классов.
Сообщается, что ISU намерен добиться лицензии на использование всего каталога музыки следующих компаний: Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group, Warner Chappell, Kobalt Music и Beggars. Кроме того, ISU обсуждает создание библиотеки треков "в стиле Spotify".
Один из источников агентства отметил, что драйвером для перемен послужили скандалы, связанные с музыкальными правами. Наиболее ярким стал случай с россиянином Петром Гуменником, права на музыку из фильма "Парфюмер" к короткой программе которого отозвали за день до отлета спортсмена на Олимпиаду-2026 в Милан. Кроме того, в ходе Игр случилось еще несколько скандалов с музыкальными правами.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Тарасова раскритиковала ISU за нововведения в правилах
Фигурное катаниеСпортМеждународный союз конькобежцев (ISU)Warner Music GroupПётр Гуменник
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
