17:33 31.03.2026 (обновлено: 18:48 31.03.2026)
КСИР пригрозил атаковать объекты 18 компаний на Ближнем Востоке
КСИР Ирана собирается атаковать объекты 18 американских и других компаний на Ближнем Востоке в ответ на агрессию Вашингтона. РИА Новости, 31.03.2026
В мире, Иран, Ближний Восток, Microsoft Corporation, Apple, Военная операция США и Израиля против Ирана, Корпус стражей исламской революции, Google
Иран пригрозил ответить США ударами по объектам Apple, Google и Microsoft

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 31 мар — РИА Новости. КСИР Ирана собирается атаковать объекты 18 американских и других компаний на Ближнем Востоке в ответ на агрессию Вашингтона.
"Этим компаниям с 20:00 среды, 1 апреля, по тегеранскому времени стоит ожидать уничтожения связанных с ними подразделений в ответ на каждое убийство в Иране", — передает заявление военного крыла иранское телевидение.
По утверждению корпуса, все они якобы принимают активное участие в террористическом планировании в отношении Тегерана.
КСИР рекомендовал сотрудникам компаний незамедлительно покинуть рабочие места, а жителям ближайших районов — удалиться от объектов на километр. При этом локации ударов военные не уточнили.
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Так, в первый же день под удар попала школа для девочек на юге страны. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
