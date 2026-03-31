"Слезы хлынули от унижения": интервью-ужастик самой отчаянной фигуристки - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
11:50 31.03.2026 (обновлено: 13:06 31.03.2026)
"Слезы хлынули от унижения": интервью-ужастик самой отчаянной фигуристки
"Слезы хлынули от унижения": интервью-ужастик самой отчаянной фигуристки - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
"Слезы хлынули от унижения": интервью-ужастик самой отчаянной фигуристки
Она выступала на чемпионатах мира, а потом оказалась в "полной заднице". Можно ли победить депрессию? Как вытерпеть буллинг? Как фигуристы высасывают деньги из... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
фигурное катание
николай морозов
анна щербакова
камила валиева
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
интервью риа спорт
николай морозов, анна щербакова, камила валиева, зимние олимпийские игры 2026, авторы риа новости спорт, интервью риа спорт
Фигурное катание, Николай Морозов, Анна Щербакова, Камила Валиева, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Интервью РИА Спорт

"Слезы хлынули от унижения": интервью-ужастик самой отчаянной фигуристки

Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Она выступала на чемпионатах мира, а потом оказалась в "полной заднице". Можно ли победить депрессию? Как вытерпеть буллинг? Как фигуристы высасывают деньги из партнерш? Всю изнанку нашего фигурного катания раскрыла Анастасия Галустян — москвичка, выступавшая за Армению.

"Их надо изолировать от общества"

— Вы, фигуристка, попали в чирлидинг. Зачем?
— Я не нашла себя в танцах на льду и мне надо было не загнаться и не уйти в депрессию. А выступления в группе поддержки хоккейного "Спартака" позволили не разъесться до размеров шкафа. Потом я оказалась в "Динамо" - болельщики мне угрожали, но в новой команде предоставили помощь своей службы безопасности.
Анастасия Галустян
— В сути чирлидинга заложена сексуализация?
— Конечно. Красивые девочки, стройные, красные губы. А на самом деле за этой картинкой стоит полная задница. Но люди хотят смотреть на таких, они не хотят видеть, как девочки страдают от пищевых расстройств, убиваются в зале. В хоккее основная аудитория какая?
— Мужчины 30-40 лет.
— Да. И по своим соцсетям, когда выкладываю посты, я вижу именно ее. Эти вечные сообщения в директе... Я уже не знаю, как их ограничить. Пишу, что не знакомлюсь с мужчинами. Мне нравится хоккей, фигурное катание - на этом все. Даже если хоккеист напишет с определенной целью, нам будет не по пути.
— А красивая картинка может достигаться здоровыми методами?
— Те же фигуристки должны выглядеть, скажем так, по формату - спортивными, но в то же время у них должны быть силы функционировать. Не уходить в анорексию. Хотя и партнеру нужно помогать, чтобы никому не было в тягость.
— Меня всегда удивляло, что в танцах всегда винят партнершу.
— Недостаточно хороша. Недостаточно худа. Недостаточно покладиста. Недостаточно хорошо владеет коньком. Но партнерша тоже человек, хотя об этом часто забывают. В паре катаются двое равноправных людей, которые должны искать компромисс. Тех, кто на это не способен, на мой взгляд, надо изолировать от общества. А вес должен быть рабочим.
— Что это значит?
— У каждой девочки он индивидуален. Но в общих чертах это такой вес, когда ты хорошо выглядишь и при этом имеешь силы хотя бы отчасти жить полной жизнью. Знаю, о чем говорю - сама столкнулась с РПП. Однажды дошло до того, что я была под наблюдением в стационаре Центра изучения расстройств пищевого поведения.
— Это как?
— В фигурном катании с РПП сталкивается каждая вторая девочка. Я лично знаю и мальчиков, которые себя загоняли, но у нас с этим труднее. Лед увеличивает в размерах, телевизионный экран - тоже. Плюс элементы легче выполнять на минимальном весе. Мой рост 172 сантиметра, и для того, чтобы себя собирать в одиночном катании, приходилось тренироваться совсем без выходных. Потому что уже в осознанном возрасте, когда мне было за 20, координация терялась мгновенно. И плюс несчастные 300 граммов веса действительно очень сильно сказывались.
Все это привело к травме. Перед чемпионатом мира-2021 в Стокгольме, когда нужно было отбираться на Олимпиаду, случился стрессовый перелом стопы. Из-за перетренированности. Ешь мало. Да что говорить - вообще почти не ешь. И витаминами это не перекрыть.
Я пыталась восстановиться, но ничего не помогало. Выхожу на лед - снова стрессовый перелом той же самой ноги. И уж насколько я замотивированный человек, но когда все сыплется... Невозможно вечно ходить гонять воду в сауне, тренироваться без отдыха, голодать и при этом чувствовать себя нормально.
Когда поняла, что отбор на Олимпиаду прошел мимо, мир для меня рухнул. Даже стоять на подкатках не могла - нога распухала настолько, что не влезала в конек. Так я решила устроиться официанткой.
"Работала в "Хлебе насущном" на Арбате"

— Где вы работали?
— В "Хлебе насущном" на Арбате.
— Зачем?
— Депрессия. Ну, или как минимум, очень сильное расстройство. Жуткое непонимание, что делать дальше, в котором можно утонуть. На работу приезжала к 5:45 утра. Подготавливала зал для посетителей, в 7:00 мы открывались и до 16:00 я на ногах. И у меня нет ни единой минуты подумать о чем-то плохом. Работать с людьми непросто. Какой бы терпеливой ни была, но порой даже я срывалась. Бывало, что вставали со стола и уходили, не заплатив: "Ой, мы забыли".
— Что вы делали в такие моменты? Бежали за ними?
— Да! Я что, зря мастером спорта становилась? Еще бывали такие: "Мне не понравился ваш кофе, я не буду за него платить". А ничего, что вечером у меня из-за тебя касса не сойдется, и я совершенно ничего не заработаю? Но это никого не волновало.
Проработала я где-то два с половиной месяца. При собеседовании смешной момент был - работодатель прям во время него гуглил, кто я такая. Сразу вопрос: "Вы к нам на пару дней?". Но я сказала, что буду работать до тех пор, пока мне не станет лучше. Они вошли в мое положение.
— Это все очень похоже на последнюю стадию выгорания.
— Действительно. Это твоя вторая попытка попасть на Олимпийские игры, ты хорошо готова, уже куплены билеты - и однажды утром просыпаешься с ощущением, что не можешь наступить на ногу. В такие моменты разве что не покончить с собой... Олимпиаду у девочек после этого я, кстати, не смотрела. Следила только за кульминацией - Аня Щербакова, Камила Валиева, Саша Трусова. Но остальных - нет. Было слишком больно.
Фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова и Софья Акатьева (слева направо) фотографируются после выступлений на финале Кубка Московского спорта по фигурному катанию.
Со временем я поняла, что в одиночном уже не тяну. Однажды Николай Морозов сказал, что танцы - выход. Не совру, если скажу, что нет в России такого партнера, кому бы я не писала. И за границей рассматривала ребят.
— Почему вам отказывали?
— Если откинуть эмоции - я полный редфлаг. Девочка в возрасте, только из одиночного... У одного потенциального партнера оставила коньки - он перестал мне отвечать...
— Так и дошли до диспансера?
— С танцами он связан напрямую. Когда после первого же просмотра тебе говорят, что для того, чтобы найти партнера, обязательно надо худеть, но не сообщают, как этого добиться, ты себя загоняешь в жуткие рамки. Время идет, человека нет, и возникают мысли, что дело только в одном - твоем внешнем виде. В какой-то момент у меня не было сил, чтобы встать с кровати, но я поднимала себя и тащила в зал. Жизни вне спорта у меня не было абсолютно.
Во время перехода в танцы я была побольше, чем сейчас, но толстой себя не назову. С одиночного у меня оставались мышцы, они тоже дают вес. Но их предстояло убрать. Я решила, что если быстро скину килограммов 8-10, все сразу наладится. Появилась идея фикс - постоянная гонка за похудением.
В танцах же культ худого, красивого тела значительно более острый. Нужно всегда быть в форме, с макияжем. Здесь внешний вид - самое главное. Я осознала, что сама из этого не выберусь, обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения.
Анастасия Галустян
— Как выглядело лечение?
— Сначала тебя наблюдают. Опрашивают психологи, ставят капельницы, контролируют приемы пищи. Не хотела бы называть точные диагнозы, но скажу так - все, что можно себе представить при аббревиатуре РПП, у меня было.
За то короткое время в диспансере я поняла, что мне необходимо подружиться с головой. Мне нужна была помощь, и я за ней обратилась, но если ставить цель остаться в спорте, нужно научиться справляться самой. Во-первых, потому что лечение стоит дорого - тысяч 10-15 рублей в день. А во-вторых, в конечном итоге все будет зависеть только от тебя. Нужно выстроить правильные отношения с едой, с восприятием своего тела - иначе ты просто не выживешь.
Наверное, для человека, который с этим не сталкивался, все это звучит как бред. Но, к сожалению, даже абсурдные вещи, которые рассказывают про РПП, правдивы. Вроде того, что в доме нет зеркал. На своем примере могу сказать - да, так бывает. В фигурном катании все эти приколы гипертрофируются в разы. Тряска над внешним видом выматывает настолько, что после своих последних соревнований у меня не было сил выходить из дома.
Мне бы очень хотелось, чтобы в спорте людей не подгоняли под формат. Но реальность такова, что если ты не будешь следовать этой моде, тебя в фигурном катании не будет.
"Надо просто не жрать"

— Как справляться с этим самой?
— Пока ты не окажешься на дне, найти рецепт трудно. Меня спасло осознание, что жить так я не могу и не хочу. И я начала сама выкарабкиваться. Сперва не получалось. У нас же как в таких случаях говорят?
— "Надо просто не жрать".
— Именно так. Или есть маленькими порциями по 5 раз в день. Но не работает это нифига. Нужно думать, как будет лучше для твоего здоровья.
— Каков был ваш минимальный вес в кризис?
— Чуть меньше 50 килограммов. При росте 172 сантиметра.
— Мало.
- Да. Я не умирала от истощения, но для спорта тело должно быть более крепким. Для обычной жизни это неплохой вес. Но мне нужны были силы, чтобы встать с кровати и весь день тренироваться, а их хватало лишь на чистку зубов. Сейчас мне лучше. Полностью вылечить РПП невозможно, кто бы что ни говорил. Но за текущий результат я сама себе благодарна.
— В женской одиночке, по сути, главная проблема - как пройти пубертат. Почему же за столько лет никто не выстроил систему, как с этим справляться адекватным образом?
— Проще пустить на самотек. Напугать, наругать, надавить, отправить бегать вокруг катка в наказание. Казалось бы, за что наказывать? Но проще сделать вид, что пубертата не существует, и ты сама виновата в своих проблемах. Чаще всего тебе даже никто ничего не объясняет.

"Один партнер потребовал оплачивать райдер"

— С какими самыми нелепыми случаями вы сталкивались в танцах?
— Партнеры просили себя содержать. Оплачивать ледовые тренировки себе и ему - это где-то 60 тысяч в месяц на двоих. Плюс дополнительные занятия - еще тысяч 15. Чаще всего пошив соревновательных костюмов тоже на тебе. Ну и, собственно, надо платить зарплату.
Анастасия Галустян
— И почем у нас нынче партнер? Часто слышал суммы в 100 тысяч в месяц.
— Ориентировочно - да, в районе 100 тысяч. Это если в среднем, у всех запросы разные. Бывает, фигуристы выдвигают девочке собственный райдер. У меня был такой случай.
— Имя назовете?
— Не стоит. Скажу так - это действующий фигурист, участник чемпионата России. Я считаю такие требования некорректными, мы же оба заинтересованы в результате, а получается, что хочу чего-то добиться я, а он... На работу ходит, что ли. Причем без удовольствия.
— Профессиональная проституция какая-то.
— По сути, да. Я прекрасно понимаю, что мальчики в фигурном катании в огромном дефиците. И все же партнерские отношения в спорте должны строиться на взаимном желании чего-то достичь.
— Что вы ощутили, когда прилетел райдер?
— Унижение. Слезы хлынули. Подумала: это я виновата, я настолько плоха, что во мне видят только возможность подзаработать. Дескать, все равно ничего не выгорит, но хоть бабок подниму.
Лучше сказать прямо и разойтись. Я же адекватный человек. Как-то села в автобус "Москва –Минск" и поехала кататься с Владиславом Полховским, который был готов перейти в сборную Армении. Не отпустили. Я в отчаянии, хоть самой за Белоруссию выступать. Переехать, найти работу, поселиться в общежитии. А что делать? Но поняли, что международных соревнований у нас не будет, Влад открыто, честно и своевременно сказал, что будущего у нас нет.
— Вы все еще хотите продолжать карьеру?
— Хотелось бы, но многое зависит не от меня одной. Я приняла это, поэтому отпустила ситуацию.
— Что мотивирует вас думать о продолжении?
— А я не знаю. Не могу придумать рациональный ответ. Хочется, чтобы случилось что-то хорошее. Возможно, все, что я сказала, звучит как полный ужас. Но на самом деле пройти через это все – мой осознанный выбор. Меня никто не заставлял. Ну и, наверное, я так и не поняла, как это - жить вне фигурного катания. Когда я стою на льду, тренируюсь, выступаю, чувствую себя счастливой. И я хочу снова ощущать это счастье.
 
Фигурное катаниеНиколай МорозовАнна ЩербаковаКамила ВалиеваЗимние Олимпийские игры 2026Авторы РИА Новости СпортИнтервью РИА Спорт
 
