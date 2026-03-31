Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание
 
14:00 31.03.2026 (обновлено: 14:05 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/galustjan-2084007754.html
Фигуристка из Москвы раскрыла жуткую причину, почему стала официанткой
2026-03-31T14:00:00+03:00
2026-03-31T14:05:00+03:00
фигурное катание
спорт
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811719435_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_6a93db70f088122f10538254b0951e2e.jpg
https://ria.ru/20260331/galustyan-2083990855.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811719435_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8ada89a01648019c96cc8b9c800adb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва
Фигурное катание, Спорт, Москва
© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Анастасия Галустян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Анастасия Галустян сообщила в интервью РИА Новости, что устроилась в кафе для того, чтобы не уйти в депрессию.
Галустян 26 лет. В одиночном катании уроженка Москвы выступала за Армению и стала трехкратной чемпионкой этой страны. После пробовала себя в танцах на льду, но не нашла достойного партнера.
"Депрессия. Ну, или как минимум очень сильное расстройство. Жуткое непонимание, что делать дальше, в котором можно утонуть. На работу приезжала к 5:45 утра. Подготавливала зал для посетителей, в 7:00 мы открывались, и до 16:00 я на ногах. И у меня нет ни единой минуты подумать о чем-то плохом. Работать с людьми непросто", - сказала Галустян.
"Проработала я где-то два с половиной месяца. При собеседовании смешной момент был: работодатель прям во время него гуглил, кто я такая. Сразу вопрос: "Вы к нам на пару дней?" Но я сказала, что буду работать до тех пор, пока мне не станет лучше. Они вошли в мое положение", - добавила фигуристка.
Полностью интервью с Анастасией Галустян читайте на сайте РИА Новости.
Вчера, 12:58
 
Фигурное катаниеСпортМосква
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала