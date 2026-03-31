Фигуристка из Москвы раскрыла жуткую причину, почему стала официанткой

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Анастасия Галустян сообщила в интервью РИА Новости, что устроилась в кафе для того, чтобы не уйти в депрессию.

Галустян 26 лет. В одиночном катании уроженка Москвы выступала за Армению и стала трехкратной чемпионкой этой страны. После пробовала себя в танцах на льду, но не нашла достойного партнера.

"Депрессия. Ну, или как минимум очень сильное расстройство. Жуткое непонимание, что делать дальше, в котором можно утонуть. На работу приезжала к 5:45 утра. Подготавливала зал для посетителей, в 7:00 мы открывались, и до 16:00 я на ногах. И у меня нет ни единой минуты подумать о чем-то плохом. Работать с людьми непросто", - сказала Галустян.