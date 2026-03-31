Сборная Турции сыграет на ЧМ впервые за 24 года

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сборная Турции одержала победу над командой Косова в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Встреча в Приштине завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Турции. Мяч на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.