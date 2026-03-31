Сборная Турции сыграет на ЧМ впервые за 24 года - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
23:48 31.03.2026 (обновлено: 00:07 01.04.2026)
Сборная Турции сыграет на ЧМ впервые за 24 года
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сборная Турции одержала победу над командой Косова в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд
31 марта 2026 • начало в 21:45
Завершен
Косово
0 : 1
Турция
53‎’‎ • Мухаммед Актюркоглу
(Оркун Кекчю)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Приштине завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Турции. Мяч на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.
Сборная Турции примет участие в чемпионате мира впервые с 2002 года, когда команда завоевала бронзу мирового первенства. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Турецкие футболисты сыграют в группе D с командами США, Парагвая и Австралии.
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
