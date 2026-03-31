Отец Маска рассказал о планах переселить фермеров из ЮАР в Россию
Отец Маска рассказал о планах переселить фермеров из ЮАР в Россию - РИА Новости, 31.03.2026
Отец Маска рассказал о планах переселить фермеров из ЮАР в Россию
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что занимается проектом переселения 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область, так как... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T14:23:00+03:00
2026-03-31T14:23:00+03:00
2026-03-31T17:27:00+03:00
юар
владимирская область
россия
юар, владимирская область, россия, в мире
ЮАР, Владимирская область, Россия, В мире
Отец Маска рассказал о планах переселить фермеров из ЮАР в Россию
Отец Маска хочет переселить 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что занимается проектом переселения 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область, так как южноафриканские фермеры, по его словам, похожи на русских и смогут быстро ассимилироваться.
"Эти фермеры из ЮАР
, эти 50 семей, которые могут приехать сюда (в РФ
- ред.), очень похожи на русских. Я понял это во время моего первого визита в Россию. Вы очень похожи, поэтому они быстро ассимилируются в российском обществе", - сказал Маск на пресс-конференции в Москве
, говоря о своем проекте переселения семей во Владимирскую область
.
Отец американского предпринимателя уточнил, что он сам наполовину нидерландец из ЮАР и замечает сходство. По его словам, "русские мужики" очень похожи на голландцев из ЮАР, поскольку они такие же независимые.