Отец Маска рассказал о планах переселить фермеров из ЮАР в Россию

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что занимается проектом переселения 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область, так как южноафриканские фермеры, по его словам, похожи на русских и смогут быстро ассимилироваться.

Отец американского предпринимателя уточнил, что он сам наполовину нидерландец из ЮАР и замечает сходство. По его словам, "русские мужики" очень похожи на голландцев из ЮАР, поскольку они такие же независимые.