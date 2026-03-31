Отец Маска рассказал о планах переселить фермеров из ЮАР в Россию - РИА Новости, 31.03.2026
14:23 31.03.2026 (обновлено: 17:27 31.03.2026)
Отец Маска рассказал о планах переселить фермеров из ЮАР в Россию
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что занимается проектом переселения 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область, так как... РИА Новости, 31.03.2026
Отец Маска хочет переселить 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭррол Маск
Эррол Маск
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что занимается проектом переселения 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область, так как южноафриканские фермеры, по его словам, похожи на русских и смогут быстро ассимилироваться.
"Эти фермеры из ЮАР, эти 50 семей, которые могут приехать сюда (в РФ - ред.), очень похожи на русских. Я понял это во время моего первого визита в Россию. Вы очень похожи, поэтому они быстро ассимилируются в российском обществе", - сказал Маск на пресс-конференции в Москве, говоря о своем проекте переселения семей во Владимирскую область.
Отец американского предпринимателя уточнил, что он сам наполовину нидерландец из ЮАР и замечает сходство. По его словам, "русские мужики" очень похожи на голландцев из ЮАР, поскольку они такие же независимые.
Отец Илона Маска назвал Москву привлекательным для переезда городом
Вчера, 13:34
 
