Выставку известного мордовского скульптора Эрьзи открыли в Петербурге
Выставку известного мордовского скульптора Степана Нефёдова, творившего под псевдонимом Эрьзя, открыли в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Выставку известного мордовского скульптора Степана Нефёдова, творившего под псевдонимом Эрьзя, открыли в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
"Выставка "Степан Эрьзя – скульптор мира. К 150-летию со дня рождения" открылась в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея в Санкт-Петербурге. В экспозиции представлено около 60 произведений мастера. В церемонии открытия приняли участие глава Мордовии Артём Здунов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева, директор Русского музея Алла Манилова, президент Российской академии художеств Василий Церетели", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии назвал большой честью возможность открыть выставку знаменитого земляка в Русском музее - одном из самых посещаемых музеев мира. "Спасибо Санкт-Петербургу за такую возможность. Наша задача - показать нашего великого скульптора всему миру", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что выставка работ Эрьзи подтверждает единство народов России. Директор Русского музея поблагодарила мордовских коллег за многолетнее сотрудничество. В Мордовском музее, носящем имя Эрьзи, хранится самая крупная в мире коллекция его работ - свыше 200.
"Выставочный проект "Степан Эрьзя – скульптор мира" объединяет собрания Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и Музея Эрьзи. Выставка в Русском музее продлится до 29 июня 2026 года. Семнадцатого июля работа проекта продолжится на площадке Новой Третьяковки в Москве. Знаковым событием этого года станет открытие выставки в Музее Эрьзи в Саранске - оно состоится 10 ноября", - отмечается в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе главы Мордовии, к празднованию полуторавекового юбилея скульптора подготовлена насыщенная программа – от выпуска памятной серебряной монеты в серии "Выдающиеся личности России" до целого ряда художественных событий всероссийского масштаба под общим названием "Эрьзя в сердце России". В мае-июне совместно с Союзом художников России и его московским отделением в Мордовии будет организован выставочный проект "Эрьзя и мы". Летом состоятся День региона в Российской академии художеств в Москве и Скульптурный симпозиум совместно с Российской Академией художеств в Саранске.
"Грандиозным событием в мире театрального искусства станет премьерная постановка балета "Эрьзя и время" труппой Мордовского театра оперы и балета имени Иллариона Яушева. Спектакль поставит Алессандро Каггеджи - итальянец, который влюблен в нашу страну, как когда-то был влюблен в Италию Степан Эрьзя", - подчеркнули в пресс-службе главы региона.
В ноябре состоится презентация этноколлекций молодых дизайнеров по мотивам творчества Эрьзи. Молодежный этно-арт-театр "Варма" представит на суд зрителей новую коллекцию "ЭрьзяМир". В республике пройдет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур "Мы вместе с Эрьзей". На малой родине скульптора, в селе Баево Ардатовского района, состоится Межрегиональный национально-фольклорный праздник "Шумбрат, Эрьзя!". Еще одним ярким событием станет конкурс резчиков по дереву "Поющее дерево".
