Рейтинг@Mail.ru
Де Дзерби подписал контракт с "Тоттенхэмом" - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:05 31.03.2026
Де Дзерби подписал контракт с "Тоттенхэмом"
Итальянец Роберто Де Дзерби назначен главным тренером лондонского "Тоттенхэма", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820875767_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_22c3add19786e312ca6159084d597bdc.jpg
https://ria.ru/20260331/barko-2084087514.html
https://ria.ru/20260331/agkatsev-2084091417.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820875767_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cd45ea9c69b22a74f8f22f7fa8cdd8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Де Дзерби подписал контракт с "Тоттенхэмом"

Де Дзерби стал третьим главным тренером "Тоттенхэма" за сезон

© пресс-служба клуба "Брайтон"Роберто Де Дзерби
© пресс-служба клуба "Брайтон"
Роберто Де Дзерби. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Итальянец Роберто Де Дзерби назначен главным тренером лондонского "Тоттенхэма", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Срок контракта со специалистом не называется, но отмечается, что он носит долгосрочный характер. Ранее СМИ сообщали, что соглашение будет рассчитано до 2031 года.
В должности Де Дзерби сменит Игоря Тудора, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон в воскресенье. Хорват пришел в клуб 14 февраля и занял место Томаса Франка, который покинул пост по решению совета директоров.
"Тоттенхэм" (30 очков) занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии после 13 матчей подряд без побед. Команда завершила выступление в плей-офф Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч испанскому "Атлетико".
Де Дзерби 46 лет. Последним местом работы специалиста был "Марсель", который он возглавлял с июля 2024 года по февраль 2026-го. Также специалист работал главным тренером ряда клубов, включая английский "Брайтон", украинский "Шахтер" и итальянские "Сассуоло", "Беневенто" и "Палермо".
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала