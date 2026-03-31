Роботы постепенно полностью заменят курьеров, считает глава Минтранса
Роботы постепенно полностью заменят курьеров, считает глава Минтранса - РИА Новости, 31.03.2026
Роботы постепенно полностью заменят курьеров, считает глава Минтранса
Роботы-доставщики постепенно смогут полностью заменить обычных курьеров, сказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T10:01:00+03:00
2026-03-31T10:01:00+03:00
2026-03-31T10:01:00+03:00
технологии, россия, санкт-петербург, андрей никитин (политик)
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Никитин (политик)
Роботы постепенно полностью заменят курьеров, считает глава Минтранса
Никитин: роботы-доставщики постепенно смогут полностью заменить курьеров
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Роботы-доставщики постепенно смогут полностью заменить обычных курьеров, сказал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Развитие технологий и цифровизация значатся в повестке Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), который скоро стартует в Санкт-Петербурге
. Ранее Никитин
высказал мнение, что роверы массово появятся в столицах регионов России
в 2026-2027 годах, а дроны, доставляющие пиццу вместо курьеров, станут обыденностью через три-четыре года.
"Постепенно, да", - ответил глава Минтранса в преддверии форума на вопрос, смогут ли роботы-доставщики совсем заменить курьеров.
Российские компании активно занимаются цифровизацией и развитием технологий.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые и состоится 1-3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.