Рейтинг@Mail.ru
"Чикаго" расторг контракт с баскетболистом, раскритиковавшим ЛГБТ*-акции - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:23 31.03.2026 (обновлено: 11:40 31.03.2026)
"Чикаго" расторг контракт с баскетболистом, раскритиковавшим ЛГБТ*-акции
"Чикаго" расторг контракт с баскетболистом, раскритиковавшим ЛГБТ*-акции
2026-03-31T11:23:00+03:00
2026-03-31T11:40:00+03:00
© Фото : Соцсети БК "Чикаго Буллз"Баскетболисты "Чикаго Буллз"
Баскетболисты Чикаго Буллз - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : Соцсети БК "Чикаго Буллз"
Баскетболисты "Чикаго Буллз". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Чикаго Буллз" расторг контракт с защитником Джейденом Айви, который публично раскритиковал проведение "Месяца гордости" (ЛГБТ* - запрещенное в России экстремистское движение) в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на сайте клуба.
Как уточняет ESPN, во время прямого эфира в Instagram** Айви произнес длинную речь о религии и других темах, в том числе назвал ЛГБТ*-акции "неправедными".
Во вторник в аккаунте клуба в соцсети X появилось сообщение об отчислении игрока. Позже в одной из видеотрансляций баскетболист рассказал, что в клубе объяснили решение тем, что его поведение наносит вред команде.
Айви 24 года. В текущем регулярном чемпионате американец провел за команду четыре матча, в среднем набирая 11,5 очка, делая 4,8 подбора и 4 передачи. 26 марта стало известно, что защитник выбыл до конца сезона из-за повреждения колена.
Сезон игрок начинал в составе "Детройт Пистонс", который выбрал его под пятым номером на драфте НБА 2022 года. Всего в лиге Айви провел 218 матчей, в среднем за игру набирая 14,8 очка, 3,5 подбора и 4 передачи.
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
БаскетболСпортРоссияЧикаго БуллзДетройт ПистонсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала