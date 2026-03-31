"Чикаго" расторг контракт с баскетболистом, раскритиковавшим ЛГБТ*-акции

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Чикаго Буллз" расторг контракт с защитником Джейденом Айви, который публично раскритиковал проведение "Месяца гордости" (ЛГБТ* - запрещенное в России экстремистское движение) в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на сайте клуба.
Как уточняет ESPN, во время прямого эфира в Instagram** Айви произнес длинную речь о религии и других темах, в том числе назвал ЛГБТ*-акции "неправедными".
Во вторник в аккаунте клуба в соцсети X появилось сообщение об отчислении игрока. Позже в одной из видеотрансляций баскетболист рассказал, что в клубе объяснили решение тем, что его поведение наносит вред команде.
Айви 24 года. В текущем регулярном чемпионате американец провел за команду четыре матча, в среднем набирая 11,5 очка, делая 4,8 подбора и 4 передачи. 26 марта стало известно, что защитник выбыл до конца сезона из-за повреждения колена.
Сезон игрок начинал в составе "Детройт Пистонс", который выбрал его под пятым номером на драфте НБА 2022 года. Всего в лиге Айви провел 218 матчей, в среднем за игру набирая 14,8 очка, 3,5 подбора и 4 передачи.
