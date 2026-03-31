Проигравший четыре матча в марте ЦСКА назвал лучшим игроком болельщиков

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Болельщики московского ЦСКА признаны лучшими игроками марта за яркую поддержку, несмотря на поражения армейской команды в четырех из шести матчей в марте, сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.
В марте ЦСКА провел шесть матчей: четыре в Российской премьер-лиге (РПЛ), где одержал одну победу - над махачкалинским "Динамо" (3:1) в 22-м туре, и два - в Кубке России. Несмотря на домашнюю победу над "Краснодаром" (3:1) в первом матче полуфинала пути РПЛ, команда уступила 0:4 в ответной встрече и вылетела в путь регионов.
"Выбран лучший игрок армейцев в марте. Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 - болельщики ПФК ЦСКА! Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц, и особенно ярко болели в матчах с "Краснодаром". Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах. Этот приз по праву ваш", - отмечается в публикации.
После 22 туров ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. Во втором этапе полуфинала пути регионов армейцы сыграют с самарскими "Крыльями Советов" в гостях 7 апреля.