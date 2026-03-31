Рейтинг@Mail.ru
Проигравший четыре матча в марте ЦСКА назвал лучшим игроком болельщиков
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
17:05 31.03.2026 (обновлено: 17:09 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/bolelschiki-2084056411.html
Проигравший четыре матча в марте ЦСКА назвал лучшим игроком болельщиков
2026-03-31T17:05:00+03:00
2026-03-31T17:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932686180_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_277aeb740df05a24c4ac8a416ffb7e9d.jpg
https://ria.ru/20260331/ubytok-2084047733.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932686180_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_0bba6aabdac1df08e21eed83bc1885b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол, Спорт, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу, ПФК ЦСКА, Динамо Москва
© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКАБолельщики ЦСКА
Болельщики ЦСКА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Болельщики московского ЦСКА признаны лучшими игроками марта за яркую поддержку, несмотря на поражения армейской команды в четырех из шести матчей в марте, сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.
В марте ЦСКА провел шесть матчей: четыре в Российской премьер-лиге (РПЛ), где одержал одну победу - над махачкалинским "Динамо" (3:1) в 22-м туре, и два - в Кубке России. Несмотря на домашнюю победу над "Краснодаром" (3:1) в первом матче полуфинала пути РПЛ, команда уступила 0:4 в ответной встрече и вылетела в путь регионов.
"Выбран лучший игрок армейцев в марте. Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 - болельщики ПФК ЦСКА! Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц, и особенно ярко болели в матчах с "Краснодаром". Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах. Этот приз по праву ваш", - отмечается в публикации.
После 22 туров ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. Во втором этапе полуфинала пути регионов армейцы сыграют с самарскими "Крыльями Советов" в гостях 7 апреля.
Игроки Крыльев Советов - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Стал известен чистый убыток «Крыльев Советов» в 2025 году
Вчера, 16:35
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала