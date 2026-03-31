В сборной России бывают разговоры на повышенных тонах, заявил Баринов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитник Дмитрий Баринов рассказал, что в сборной России бывают разговоры на повышенных тонах.

"Бывает, что разговаривают на повышенных тонах в сборной, но каких-то серьезных конфликтов нет", - заявил Баринов журналистам.

На вопрос о том, есть ли в сборной России главные игроки, Баринов ответил: "Да все по чуть-чуть".