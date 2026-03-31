2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой долей детей, страдающих аутизмом, во всех регионах мира.

В 2026 году тема Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма – "Аутизм и человечество – каждая жизнь имеет ценность". Тема подчеркивает достоинство и ценность людей с аутизмом как неотъемлемой части общего будущего.

Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.

Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности социального взаимодействия, нестандартные способы обучения, острый интерес к определенным темам, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.

РАС – не болезнь, а комплекс нарушений развития, влияющих на социализацию.

К основным признакам патологии относятся: характерное задумчивое выражение лица, отрешенность и сонность, неспособность проявления и налаживания эмоциональных связей (аутистическое одиночество), нарушения или задержка речи, предпочтение определенной одежды и питания, упрощение игр (монотонность), стремление к ритуальным действиям, странное манерное поведение, неожиданная агрессия, раздражение, беспричинный страх, растерянность и прочее.

Характерная особенность – отсутствие необходимости в зрительном контакте.

Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, но часто диагностируются и в более позднем возрасте. Люди с аутизмом часто имеют сопутствующую патологию, включая эпилепсию, депрессию, тревожность, синдром дефицита внимания и гиперактивности, нарушения сна или склонность к самоповреждению. Уровень интеллектуальных способностей таких людей варьирует в широком диапазоне от серьезных когнитивных нарушений до высокого уровня интеллекта.

По оценкам ВОЗ , в 2021 году аутизмом страдал примерно каждый 127-й человек. Это среднее значение, поскольку регистрируемые показатели распространенности аутизма существенно различаются в зависимости от исследования.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) – ведущей организации США по защите здоровья населения – около 1% населения мира имеет РАС, т.е. более 75 миллионов человек. В 2022 году у каждого из ста детей диагностировалось расстройство аутистического спектра.

У мальчиков аутизм диагностируется в четыре раза чаще, чем у девочек.

Страной с самым высоким уровнем диагностированного аутизма в мире является Катар, а с самым низким – Франция. По данным ВОЗ , ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%.

Причины РАС до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности. При этом не существует конкретного "гена аутизма" , который бы надежно подтверждал расстройство.

Однако выявлено, что в основе РАС может лежать избыточное образование синаптических связей (связей между нервными клетками) и общее увеличение размера головного мозга в первые годы жизни ребенка. Это приводит к нарушению формирования специфических связей между ключевыми областями мозга, отвечающими, в частности, за социальное и коммуникативное развитие

Аутизм нельзя диагностировать при помощи тестов и краткого осмотра даже несколькими специалистами . Также не существует подтвержденных методов лабораторной диагностики РАС (диагноз нельзя поставить по анализу крови или с помощью КТ или МРТ). Диагностика РАС включает сбор анамнестических данных, оценку текущего (психиатрического) статуса и оценку уровня развития. Для уточнения диагноза и повышения его точности используют дополнительные стандартизированные методики, относящиеся к "золотому стандарту": ADOS-II и ADI-R (тесты на аутизм).

Непосредственного лечения РАС пока не существует. К методам с доказанной эффективностью и безопасностью относится постоянная абилитация (развитие потенциальных возможностей) на основе поведенческих, психологических и образовательных подходов. Единственный научно доказанный метод коррекции аутизма – ABA-терапия: applied behavior analysis. Ее основная идея проста: если ребенку нравятся последствия его действий, он их повторяет, если нет – не повторяет. При этом каждый успех вознаграждается, а неудача игнорируется.

Современные лекарственные препараты не способны скорректировать основные симптомы и нацелены лишь на облегчение некоторых состояний , часто связанных с аутизмом, например, таких, как эпилепсия, депрессия, гневливость и тревожность

По мнению экспертов , 25-27% детей с особенностями развития при правильной ранней помощи к концу дошкольного возраста могут приблизиться к норме.

По данным Росстата на основе сведений Минздрава РФ, в 2024 году в России было зарегистрировано 76 096 детей и 5 059 взрослых с РАС.

В систему российского образования, согласно мониторингу органов исполнительной власти субъектов РФ (2025), включены 66 188 детей с РАС.

Выявлена динамика увеличения численности обучающихся с РАС на 44% относительно 2022 года. За трехлетний период прирост составил примерно 20 300 человек, что связано как с совершенствованием диагностики РАС и раннего выявления особенностей развития, так и с расширением доступности образовательных программ. Наибольшая часть обучающихся сосредоточена в возрастной группе 7-18 лет.

С сентября 2018 года в России началось тестирование образовательной программы для дошкольников с аутизмом. Программа нацелена на обучение детей самостоятельности, на ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество в дальнейшем. В РФ для обучения и воспитания детей с аутизмом разработан специальный образовательный стандарт, создаются программы и методы коррекционной помощи, адаптируются зарубежные психолого-педагогические подходы. Кроме того, в помощь учителям и родителям на сайте Института коррекционной педагогики РАО размещены рекомендации по психолого-педагогической поддержке школьников с РАС в период дистанционного образования.

С 1 января 2025 года вступили в силу новые клинические рекомендации Минздрава РФ по лечению РАС, разработанные Ассоциацией психиатров и психологов за научно-обоснованную практику совместно с Союзом педиатров России. В новую версию вошло уточнение сроков постановки диагноза (признаки РАС обычно проявляются до трех лет), включение сопутствующих расстройств, усиление внимания к физическому обследованию (параметры веса, роста, окружности головы и кожных покровов для выявления признаков дисморфизма, самоповреждающего поведения и эндокринной патологии), генетический скрининг и санаторно-курортное лечение.

С 2008 года ежегодно 2 апреля по всему миру в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма по инициативе фонда Autism Speaks проходит акция "Зажги синим" (Light It Up Blue). Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами. В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва, а затем Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Кострома, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Симферополь, Тюмень и другие города.

Ко Всемирному дню распространения информации об аутизме приурочена Всероссийская неделя распространения информации об аутизме. В 2026 году она проходит с 29 марта по 5 апреля. В рамках недели состоится Х Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Он пройдет в очном и онлайн-форматах в те же сроки. Мероприятие проводится с 2017 года. C 2020 года фестиваль приобрел статус всероссийского.