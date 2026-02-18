Гена аутизма не существует, заявили в Сеченовском университете

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конкретного гена аутизма или других биомаркеров, говорящих о наличии расстройства, не существует, заявил РИА Новости врач-психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ № 3 Сеченовского Университета Игорь Потапов.

Ежегодно 18 февраля отмечается Международный день синдрома Аспергера, который включен в более широкое понятие расстройств аутистического спектра (РАС).

"Не существует конкретного "гена аутизма" или набора биомаркеров, которые надежно подтверждали бы расстройство", - сказал Потапов

Врач добавил, что при диагностике продолжают опираться на анамнез и наблюдаемое поведение.