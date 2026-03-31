Рейтинг@Mail.ru
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Мали - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
18:39 31.03.2026 (обновлено: 18:49 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/agkatsev-2084091417.html
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Мали
Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев выйдет в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Мали, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
2026-03-31T18:39:00+03:00
2026-03-31T18:49:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599122337_0:0:2550:1434_1920x0_80_0_0_85cca38e4a89ac89324e3a73341bfa9f.jpg
https://ria.ru/20260330/arbitr-2083695296.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
1
5
4.7
96
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599122337_0:0:2718:2038_1920x0_80_0_0_f6114bc68158ab996bf65f462d30545e.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Андрей Шрамко | Перейти в медиабанкВратарь "Краснодара" Станислав Агкацев
Вратарь Краснодара Станислав Агкацев - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Андрей Шрамко
Перейти в медиабанк
Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев выйдет в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Мали, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Команда Валерия Карпина примет сборную Мали 31 марта в Санкт-Петербурге, встреча начнется в 20:00.
Полностью стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев и Александр Головин (капитан).
Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России - на 36-й.
Сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Арбитра из Узбекистана назначили судить матч сборных России и Мали
30 марта, 10:45
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала