В Дагестане начали составлять списки пострадавших от ливней семей

МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Власти Дагестана начали составлять списки семей, пострадавших от последствий ливней, для оказания необходимой помощи, сообщил глава республики Сергей Меликов.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе был введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.
"Уже начата работа по формированию списков пострадавших семей для оказания необходимой помощи… Поручил органам власти подробно и доступно разъяснить пострадавшим от стихии людям порядок получения помощи", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Он заверил, что пострадавшие "не останутся одни" – власти будут помогать каждому, кто оказался в беде, и делать все, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.