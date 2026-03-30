"Мяч точно не потеряет": Глебов восхитился уровнем игры Головина

"Думаю, 10:0 мы точно не должны были выигрывать. Это футбол, соперника нужно уважать. Возможно, не все ожидали, что он окажет такое сопротивление. Но в целом эмоции хорошие, потому что мы выиграли - это самое главное. Мали - более серьезный соперник. К нему мы готовимся уже более детально: есть возможность изучить их игру, посмотреть данные, разобрать состав, возможные действия. Подготовка сейчас более серьезная и глубокая. Нельзя весь сбор зацикливаться на одной игре. Матч прошел - его отпустили, теперь думаем о следующем, который важнее", - добавил Глебов.