https://ria.ru/20260330/uroven-2083838531.html
"Мяч точно не потеряет": Глебов восхитился уровнем игры Головина
2026-03-30T19:14:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
александр головин
кирилл глебов
монако
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071260943_0:232:1080:840_1920x0_80_0_0_5f7c75dfec5f89c81be6143f9c7cd6e2.jpg
https://ria.ru/20260330/trener-2083830222.html
https://ria.ru/20260330/trener-2083833894.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071260943_0:131:1080:941_1920x0_80_0_0_399b5b3a984408c17ed127b550854868.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глебов: у Головина высокий уровень игры и мастерства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов заявил, что у полузащитника национальной команды и "Монако" Александра Головина высокий уровень игры и мастерства.
31 марта в Петербурге
пройдет товарищеский матч сборных России
и Мали
. Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)
, сборная России - на 36-й.
"Я еще на прошлом сборе говорил, когда впервые с ним тренировался: чувствуется его высокий уровень игры. Когда мяч у него - сразу понимаешь, что он его не потеряет и атака будет продолжена. Даже в матче с Никарагуа
, когда он вышел, стало немного проще. А его гол - это, конечно, мастерство: оказаться в нужном месте и реализовать момент", - заявил журналистам Глебов
.
Встреча между сборными России и Никарагуа прошла в пятницу в Краснодаре
и завершилась победой команды Валерия Карпина
со счетом 3:1. Головин
отметился голом.
"Думаю, 10:0 мы точно не должны были выигрывать. Это футбол, соперника нужно уважать. Возможно, не все ожидали, что он окажет такое сопротивление. Но в целом эмоции хорошие, потому что мы выиграли - это самое главное. Мали - более серьезный соперник. К нему мы готовимся уже более детально: есть возможность изучить их игру, посмотреть данные, разобрать состав, возможные действия. Подготовка сейчас более серьезная и глубокая. Нельзя весь сбор зацикливаться на одной игре. Матч прошел - его отпустили, теперь думаем о следующем, который важнее", - добавил Глебов.