"Мяч точно не потеряет": Глебов восхитился уровнем игры Головина - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
19:14 30.03.2026 (обновлено: 19:16 30.03.2026)
"Мяч точно не потеряет": Глебов восхитился уровнем игры Головина
"Мяч точно не потеряет": Глебов восхитился уровнем игры Головина - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
"Мяч точно не потеряет": Глебов восхитился уровнем игры Головина
Футболист московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов заявил, что у полузащитника национальной команды и "Монако" Александра Головина высокий уровень игры и РИА Новости Спорт, 30.03.2026
футбол
спорт
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
александр головин
кирилл глебов
монако
пфк цска
РИА Новости Спорт
спорт, валерий карпин, международная федерация футбола (фифа), александр головин, кирилл глебов, монако, пфк цска
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Международная федерация футбола (ФИФА), Александр Головин, Кирилл Глебов, Монако, ПФК ЦСКА
"Мяч точно не потеряет": Глебов восхитился уровнем игры Головина

Глебов: у Головина высокий уровень игры и мастерства

Александр Головин - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Александр Головин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов заявил, что у полузащитника национальной команды и "Монако" Александра Головина высокий уровень игры и мастерства.
31 марта в Петербурге пройдет товарищеский матч сборных России и Мали. Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России - на 36-й.
"Я еще на прошлом сборе говорил, когда впервые с ним тренировался: чувствуется его высокий уровень игры. Когда мяч у него - сразу понимаешь, что он его не потеряет и атака будет продолжена. Даже в матче с Никарагуа, когда он вышел, стало немного проще. А его гол - это, конечно, мастерство: оказаться в нужном месте и реализовать момент", - заявил журналистам Глебов.
Встреча между сборными России и Никарагуа прошла в пятницу в Краснодаре и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 3:1. Головин отметился голом.
"Думаю, 10:0 мы точно не должны были выигрывать. Это футбол, соперника нужно уважать. Возможно, не все ожидали, что он окажет такое сопротивление. Но в целом эмоции хорошие, потому что мы выиграли - это самое главное. Мали - более серьезный соперник. К нему мы готовимся уже более детально: есть возможность изучить их игру, посмотреть данные, разобрать состав, возможные действия. Подготовка сейчас более серьезная и глубокая. Нельзя весь сбор зацикливаться на одной игре. Матч прошел - его отпустили, теперь думаем о следующем, который важнее", - добавил Глебов.
ФутболСпортВалерий КарпинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Александр ГоловинКирилл ГлебовМонакоПФК ЦСКА
 
