Капитан "Тоттенхэма" может временно возглавить команду после ухода Тудора

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Капитан лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" защитник Бен Дэвис может временно стать исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает Би-би-си.
В воскресенье "Тоттенхэм" расторг контракт с главным тренером хорватом Игором Тудором по взаимному согласию сторон.
По информации издания, "Тоттенхэм" хочет пригласить на пост главного тренера Роберто Де Дзерби. Специалист готов возглавить клуб, но хотел бы приступить к работе по окончании сезона, если "шпоры" останутся в высшей лиге. Дэвис, который продолжает восстановление после травмы, рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера до конца сезона.
Тудору 47 лет. Он возглавил "Тоттенхэм" 14 февраля, сменив Томаса Франка, освобожденного от должности по решению совета директоров. Соглашение со специалистом было рассчитано до конца июня.
"Тоттенхэм" (30 очков) занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии после 13 матчей подряд без побед. Команда завершила выступление в плей-офф Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч испанскому "Атлетико".
