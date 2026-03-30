Что говорила схимонахиня Сепфора о судьбе России и мира - РИА Новости, 30.03.2026
18:41 30.03.2026
Что говорила схимонахиня Сепфора о судьбе России и мира
Столетняя старица из Тульской области оставила пророчества, которые сегодня обсуждают тысячи людей. Но главные ее слова касались войны, России и Запада.
Что говорила схимонахиня Сепфора о судьбе России и мира

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Столетняя старица из Тульской области оставила пророчества, которые сегодня обсуждают тысячи людей. Но главные ее слова касались войны, России и Запада.
Что именно предрекла схимонахиня Сепфора и почему ее предсказания так тревожат сегодня?

Набожные крестьяне

Дарья Шнякина — так звали будущую старицу в миру — появилась на свет 19 марта 1896-го в тамбовском селе Глухово. Семья была большой и набожной: у Матроны и Николая Сенякиных родились 13 детей, хотя до взрослых лет дожили только трое. Среди родственников были священники и монахи.
Судьба братьев Даши оказалась трагичной: один не вернулся с Первой мировой, второго убили во время раскулачивания. В 1916-м, после смерти отца, Дарья вышла замуж за односельчанина Дмитрия. У них родились две дочери — Александра и Параскева, еще сын умер младенцем.
Супруги прожили вместе 34 года. После смерти мужа в 1950-м Дарья с дочерьми перебралась в Киреевск Тульской области.

Пришествие ангелов

Согласно преданию, во время молитвы Дарья пережила необычное видение: вокруг нее ходили ангелы, облачая ее в монашеское одеяние. Вскоре после этого она отправилась в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где получила благословение на постриг.
Дарья Шнякина стала монахиней Досифеей 20 октября 1967-го. А в декабре 1989 года ее постригли в схиму — высшую степень монашества. Тогда она получила имя Сепфора.
Матушка Сепфора прожила более 100 лет. Она скончалась 13 мая 1997-го. Отпевал ее другой известный подвижник — схиархимандрит Илий.

"Наладонник", по которому смотрят телевизор

Некоторые пророчества Сепфоры уже сбылись — причем с поразительной точностью. В 1996 году, когда мобильные телефоны только-только начинали появляться в России, старица описывала нечто фантастическое.
"Будет такой наладонник — ты будешь по нему звонить и телевизор там смотреть", — рассказывала она.
За 11 лет до того, как Стив Джобс представил миру первый iPhone, это звучало как чистая фантастика. Обычные кнопочные телефоны были редкостью, а тут — многофункциональное устройство размером с ладонь.

Молитва сильнее

К старице приезжали тысячи людей — за советом, утешением, духовной поддержкой. Она учила, что каждый человек несет ответственность за свою душу. И что иконы — это не украшение стен, а живая связь с небом.
"Иконы — не выставка картин. Перед ними молиться надо, надо знать тропари, каждый день обращаться к святым, которые на иконах. Если вначале трудно запомнить тропарь, выучи хотя бы припевы из акафиста", — наставляла схимонахиня Сепфора.
Матушка Сепфора никогда не называла точных дат в своих пророчествах. Она считала, что будущее зависит не от предопределенности, а от самих людей — от их молитв, покаяния, нравственного выбора.
"Нужно знать, что и хорошего может не случиться, если не покаемся, и плохого не произойдет, если станем искренне молиться", — подчеркивала старица.

Иное оружие, тоже мощное

Схимонахиня много говорила о грядущем глобальном конфликте. При этом она уточняла: речь не о той войне, которой все боятся.
"Ядерной не будет. Но Россия будет воевать со всем Западом. Третья мировая не значит ядерная. Будет другое оружие, тоже мощное", — утверждала старица.
Конфликт, по ее словам, развернется масштабно, но исход окажется неожиданным для многих.
"Все начнется с Украины. Поначалу даже будет всем казаться, что мы проигрываем... А потом появится сильная армия, многих европейских городов не станет. И Америки никакой не будет!" — говорила Сепфора.
Когда старицу спрашивали о судьбе европейцев, она отвечала прямо: "Им останется мало места, большую часть займет Россия". И добавляла коротко: "Россия придет в Европу".
 
 
 
