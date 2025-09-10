Рейтинг@Mail.ru
Что предрекала России схимонахиня Сепфора
19:30 10.09.2025
Что предрекала России схимонахиня Сепфора
Что предрекала России схимонахиня Сепфора
Верующие стекались к ней тысячами за советом и духовной поддержкой. А ее предсказания сбывались с удивительной точностью. Что предрекла России и Европе...
Что предрекала России схимонахиня Сепфора

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Кижи"
Музей-заповедник Кижи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Музей-заповедник "Кижи"
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Верующие стекались к ней тысячами за советом и духовной поддержкой. А ее предсказания сбывались с удивительной точностью. Что предрекла России и Европе схимонахиня Сепфора, одна из самых почитаемых стариц XX века?

В семье было 13 детей

Будущая схимонахиня родилась 19 марта 1896 года в селе Глухово Тамбовской губернии в благочестивой крестьянской семье.
Среди предков новорожденной, которую назвали Дарьей, были представители духовенства, а среди близких родственников — монахи. Из 13 детей Матроны и Николая Сенякиных до зрелого возраста дожили лишь трое.
Жизнь двух братьев Даши оказалась недолгой: один погиб на фронтах Первой мировой, другой — во время раскулачивания.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель держит православный крест
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель держит православный крест
После смерти отца, в 1916-м, Дарья вышла замуж за односельчанина Дмитрия Шнякина. В браке родились две дочери — Александра и Параскева, был еще сын, который умер в младенчестве.
С Дмитрием она прожила счастливые 34 года. В 1950-м супруг умер, и семья переехала в городок Киреевск Тульской области.

Прожила более ста лет

По преданию, однажды во время молитвы Дарья увидела ангелов, которые стали ходить вокруг нее, облачая в монашеские одежды. Спустя некоторое время она поехала в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, там ее благословили на постриг. Двадцатого октября 1967-го Дарья стала Досифеей.
© РИА Новости / Анастасия МержановаСвято-Троицкая Сергиева Лавра
Свято-Троицкая Сергиева Лавра - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Свято-Троицкая Сергиева Лавра
А в декабре 1989-го ее постригли в схиму с именем Сепфора.
Умерла матушка 13 мая 1997-го, прожив более 100 лет. Ее отпевал другой известный монах — схиархимандрит Илий.

Все решает это

Матушка Сепфора предупреждала о том, что каждый несет ответственность за свою душу. Она призывала каяться и молиться.
"Нужно знать, что и хорошего может не случиться, если не покаемся, и плохого не произойдет, если станем искренне молиться", — подчеркивала старица.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрезентация отреставрированной иконы "Страшный суд" в Успенском соборе Московского Кремля
Презентация отреставрированной иконы Страшный суд в Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Презентация отреставрированной иконы "Страшный суд" в Успенском соборе Московского Кремля
"Иконы не выставка картин. Перед ними молиться надо, надо знать тропари, каждый день обращаться к святым, которые на иконах. Если вначале трудно запомнить тропарь, выучи хотя бы припевы из акафиста", — говорила схимонахиня Сепфора.

Все начнется оттуда

Духовные чада пересказывали оставленные схимонахиней наставления. Среди них были и пророчества.
"Все начнется с Украины. Но на нашей территории (в России. — Прим. ред.) войны не будет, она будет за ее пределами идти. Поначалу даже будет всем казаться, что мы проигрываем... А потом появится сильная армия, многих европейских городов не станет. И Америки никакой не будет!" — говорила Сепфора.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

"Будет другое оружие"

Много тревожных видений посещало старицу по поводу войны, причем очень масштабной.
"Ядерной не будет. Но Россия будет воевать со всем Западом. Третья мировая не значит ядерная. Будет другое оружие, тоже мощное", — предсказывала старица.
Исход конфликта, по словам Сепфоры, будет плачевным для стран Запада. "Россия придет в Европу", — пророчествовала она.
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный во время учений
На вопрос о том, что станет с европейцами, старица отвечала без обиняков: "Им останется мало места, большую часть займет Россия".

Что уже сбылось

Еще в 1996 году старица Сепфора предсказала появление смартфонов с интернетом. Она говорила: "Будет такой наладонник — ты будешь по нему звонить и телевизор там смотреть".
В то время и обычные кнопочные телефоны встречались редко, а тут — целый "наладонник" с цветным телевидением. Это лишь сегодня каждый знает, что такое смартфон, и они стали обыденностью.
Сепфора не называла конкретных дат, так как считала, что всем управляет только Бог.
Часть пророчеств уже сбылась, судьба остальных — в руках самих людей. Ведь многое будет зависеть от того, по каким нравственным законам люди будут жить.
 
 
 
