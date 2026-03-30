Экс-спортивный директор "Спартака" объяснил отказ от работы в России

Амарал занимал пост спортивного директора "Спартака" с января по ноябрь 2024 года. При нем состав "красно-белых" пополнили такие игроки, как Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

"В течение почти года я был занят выборами президента "Бенфики", но кандидат, которого я поддерживал, стал вторым. После этого я решил посвятить время своей семье", - сказал Амарал.

"У меня были предложения из Европы и Южной Америки. В том числе были варианты и из России, но я решил сосредоточиться на семье. У меня родился сын, мы назвали его Мануэль Александр. У него, кстати, есть и российский паспорт. На данный момент я отказал нескольким клубам. Следующий шаг - это вопрос времени", - отметил собеседник агентства.