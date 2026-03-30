Мелкадзе: в Грузии я ментально повзрослел и вернулся в Россию по-новому

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист сборной России Георгий Мелкадзе заявил РИА Новости, что проведенный в грузинском "Колхети-1913" сезон дал ему ментальный рост и в чемпионат России он вернулся повзрослевшим, чтобы пробовать себя по-новому.
Воспитаннику академии московского "Спартака" Мелкадзе 28 лет. В пятницу форвард дебютировал в сборной России, выйдя во втором тайме в товарищеском матче с Никарагуа (3:1), игра прошла в Краснодаре. Зимой 2024 года в статусе свободного агента Мелкадзе подписал контракт с "Колхети-1913", за который провел 33 матча и отметился шестью голами. Вернувшись в Россию, Мелкадзе подписал контракт с грозненским "Ахматом".
"В семье обсуждали (переезд в Грузию), но решение принял сам. Родители поначалу не понимали, зачем мне это. Эта поездка дала мне многое. Начал ценить то, что было у меня в других клубах, особенно в "Спартаке". После Грузии стал иначе относиться ко многим вещам. В ментальном плане повзрослел и вернулся в Россию, чтобы попробовать себя по-новому", - сказал Мелкадзе.
"Два года назад, находясь в Грузии, я даже представить себе не мог, что окажусь в сборной России", - признался нападающий.
