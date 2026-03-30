Глава Дагестана поручил восстановить инфраструктуру сел после подтопления

МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил восстановить инфраструктуру сел в Хасавюртовском районе после подтопления, в первую очередь – дороги, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
"Сергей Меликов поблагодарил власти Хасавюртовского района за слаженную работу в чрезвычайной ситуации. Он отметил необходимость оперативного восстановления инфраструктуры пострадавших сел, в первую очередь – дорог для обеспечения подъезда", - говорится в сообщении администрации.
По данным минтранса республики, ночью к населенным пунктам привезли технику, которая приступит к очистке дорог после спада воды.
"Необходимо определить запасные маршруты движения и определиться с техникой для отвода воды, зачистки от сели, глины. Здесь свою помощь предложили и коллеги из Росавтодора", - сказал Меликов.
Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших в минувшие выходные обильных дождей объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана. В республике зафиксированы массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе также был введен режим повышенной готовности.