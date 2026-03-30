Глава Дагестана поручил восстановить инфраструктуру сел после подтопления

МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил восстановить инфраструктуру сел в Хасавюртовском районе после подтопления, в первую очередь – дороги, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

По данным минтранса республики, ночью к населенным пунктам привезли технику, которая приступит к очистке дорог после спада воды.