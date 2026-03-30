Матвиенко проведет встречу с участниками зимней Паралимпиады

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет во вторник встречу с с российскими спортсменами - участниками XIV Паралимпийских зимних игр, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"31 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с российскими спортсменами - участниками XIV Паралимпийских зимних игр. На встрече будут обсуждаться вопросы адаптации спортивных объектов в РФ для маломобильных граждан, а также создание отдельных учреждений для адаптивного спорта и дооснащение объектов спортивной инфраструктуры тренажерами для людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в мероприятии примут участие призеры Паралимпийских игр 2026 года Анастасия Багиян, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Алексей Бугаев, Дмитрий Фадеев, Филипп Шеббо и Сергей Синякин.
"К участию приглашены также президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, тренеры команды, сенаторы РФ", - добавили в пресс-службе.