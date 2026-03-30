"Те же грабли": Жамнов объяснил поражение от "Локомотива"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов, комментируя поражение своей команды в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", заявил, что его подопечные выступили хуже, чем в предыдущих трех играх противостояния.
"Спартак" в понедельник проиграл "Локомотиву" в Москве (0:2). Счет в серии стал 3-1 в пользу ярославцев.
"Тяжело начинать матч против такой команды, когда приходится отыгрываться. Первый гол на первой минуте… Мы все разбирали, но снова наступили на те же грабли. Мы были настроены спасти эту игру, у нас был шанс. Если сравнивать первые три игры серии и сегодняшнюю, то сегодня у нас была не та команда, которая была на старте серии. В этом вся разница. Играя с "Локомотивом" так, как мы сыграли сегодня, тяжело претендовать на победу. Если мы вернемся на ту ступень, на которой мы были, то у нас будут хорошие шансы вернуть серию в Москву", - сказал Жамнов журналистам.