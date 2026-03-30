"Те же грабли": Жамнов объяснил поражение от "Локомотива"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов, комментируя поражение своей команды в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", заявил, что его подопечные выступили хуже, чем в предыдущих трех играх противостояния.