Иран подтвердил, что атаковал цели в Хайфе

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали ряд целей в различных городах Израиля, в том числе в Хайфе и Тель-Авиве, а также цели американских военных на Ближнем Востоке, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
«
"Было эффективное поражение при помощи беспилотников и баллистических ракет военных центров в южной, центральной и северной части оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль - ред.), в том числе в Хайфе, Кирьят-Шмоне, Беэр-Шеве, Димоне, а также на базах (США - ред.) Аль-Хардж (Саудовская Аравия - ред.), Виктория (Ирак - ред.), Джуффейр (Бахрейн - ред.)", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит иранский телеканал SNN.
Корпус стражей таким образом сообщил о 87-й волне операции "Правдивое обещание 4", отметив, что атаковал ангары с бесплотниками, убежища американских военных и летчиков, а также объекты Пятого флота ВМС США.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана и был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.