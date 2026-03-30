"Будет непросто": Карпин назвал сборную Мали очень организованной командой - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
19:28 30.03.2026 (обновлено: 19:30 30.03.2026)
"Будет непросто": Карпин назвал сборную Мали очень организованной командой
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отметил, что команда Мали обладает мощной линией защиты, которая демонстрирует организованную игру в... РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Карпин заявил, что сборная Мали очень организованная команда, особенно в обороне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отметил, что команда Мали обладает мощной линией защиты, которая демонстрирует организованную игру в обороне.
Сборная России примет команду Мали в Санкт-Петербурге 31 марта, начало матча - 20:00 мск.
«
"Африканские сборные имеют антропометрические данные: очень мощные, быстрые, техничные. Это все всегда у каждой сборной есть. Но если выделить конкретно Мали, это еще и очень организованная команда, особенно в обороне. Просто один нюанс, например, чтобы вы понимали: последний раз Мали пропускала два мяча 6 июля 2024 года, то есть почти два года назад. Очень организованная в обороне команда, поэтому будет в атаке непросто", - заявил журналистам Карпин.
"По поводу ставок не знаю - никогда в жизни не ставил. Но я сказал, что за последние два года они больше одного не пропускали. Так что, если поставите, что они нам забьют, то можете поставить… Но лучше об этом договариваться не со мной", - сказал в шутку Карпин, указав на футболистов.
