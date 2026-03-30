В пяти городах и трех районах Дагестана ввели режим ЧС регионального уровня

МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов своим указом ввел режим чрезвычайной ситуации из-за последствий непогоды в пяти городах и трех районах республики, сообщила пресс-служба главы региона.
В Дагестане в минувшие выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
"В городах и районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Указ об этом сегодня подписал Сергей Меликов. Согласно тексту документа, ЧС из-за непогоды введен в следующих муниципальных образованиях: Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Хасавюрт, Дербентский район, Карабудахкентский район, Хасавюртовский район", – говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация сохраняется в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе. На местах работают руководители органов власти и представители коммунальных служб. Последствия непогоды устраняют в круглосуточном режиме, добавили в пресс-службе главы региона.