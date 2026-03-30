Защитник сборной Португалии Геррейру покинет "Баварию" - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
18:39 30.03.2026 (обновлено: 18:49 30.03.2026)
Защитник сборной Португалии Геррейру покинет "Баварию"
Чемпион Европы 2016 года Геррейру покинет "Баварию" в конце сезона

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" объявила на своем сайте об уходе защитника сборной Португалии по футболу Рафаэла Геррейру по окончании текущего сезона.
Стороны пришли к обоюдному соглашению не продлевать истекающий в конце июня контракт.
"Мы бы хотели поблагодарить Рафу за время, которое он провел с нами. На поле мы всегда могли положиться на Рафу, это один из тех парней, которые украшают любую раздевалку. Наши переговоры с ним вышли конструктивными, основанными на доверии и взаимопонимании. Теперь мы сосредоточены на оставшейся части сезона - мы можем многого достичь вместе", - заявил спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.
Геррейру 32 года, он перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года на правах свободного агента. В Мюнхене португалец стал чемпионом Германии и завоевал Суперкубок страны. Также Геррейру выступал за французские "Кан" и "Лорьян".
На счету Геррейру 65 матчей и 4 гола за сборную Португалии, в составе которой он стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.
Главный тренер английского футбольного клуба Тоттенхэм Игор Тудор - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
"Тоттенхэм" уволил Тудора спустя полтора месяца после назначения
29 марта, 17:43
 
