Арбитра из Узбекистана назначили судить матч сборных России и Мали - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
10:45 30.03.2026 (обновлено: 11:59 30.03.2026)
Арбитра из Узбекистана назначили судить матч сборных России и Мали
Сборная России по футболу. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Узбекистанская бригада арбитров во главе с Рустамом Лутфуллиным будет работать на товарищеском матче между сборными России и Мали, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Сборная России примет команду Мали в Санкт-Петербурге 31 марта, начало матча - 20:00. Лутфуллину будут помогать Санжар Шаюсупов и Акмал Гиесов, резервным арбитром выступит россиянин Алексей Сухой.
Лутфуллину 34 года, он работает на матчах узбекского чемпионата и кубка страны, а также международной арене. В 2025 году Лутфуллин отсудил три встречи на групповом этапе юношеского чемпионата мира до 17 лет. В 2024 году рефери отработал четыре матча группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира.
Первый мартовский матч команды Валерия Карпина против сборной Никарагуа (3:1) также обслуживала бригада из Узбекистана, главным арбитром был Абдурашид Худойберганов.
