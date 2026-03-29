12:18 29.03.2026 (обновлено: 12:30 29.03.2026)
Журова: ОКР сейчас не может работать полноценно из-за ограничений
Олимпийский комитет России (ОКР) внес значительный вклад в развитие олимпийского движения в стране, несмотря на текущие ограничения, заявила РИА Новости... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский комитет России (ОКР) внес значительный вклад в развитие олимпийского движения в стране, несмотря на текущие ограничения, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в день 115-летия организации.
ОКР отмечает 115-летний юбилей - организация ведет свою историю с 1911 года и была учреждена 16 марта (29 марта по новому стилю) в Санкт-Петербурге.
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Чернышенко поздравил Олимпийский комитет России со 115-летним юбилеем
Вчера, 10:40
"Олимпийский комитет России сейчас не может в полной мере выполнять те функции, которые обычно выполняет, поскольку блокировка членства не позволяет работать полноценно. В таких условиях оценивать его деятельность крайне сложно, так как отсутствует международная составляющая - ключевая часть работы любой национальной олимпийской организации", - сказала Журова.
"При этом Россия более 100 лет назад стояла у истоков международного олимпийского движения. У нас сильная история. За это время было достигнуто многое, в стране проводились Олимпийские игры, реализовывались крупные проекты. До 2014 года у международного олимпийского движения к России не было претензий. Напротив, российский олимпийский комитет был одним из самых активных в мире, продвигал олимпийские ценности на территории страны, запускал различные программы и инициативы. Не так много стран могли похвастаться таким масштабом работы", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, ситуация изменилась, когда в спорт вмешалась политика. "При этом сам день юбилея Олимпийского комитета России остается важным для страны, независимо от текущих обстоятельств", - отметила Журова.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, заявил Путин
Вчера, 09:08
 
