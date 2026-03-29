https://ria.ru/20260329/zhurova-2083596322.html
Журова: ОКР сейчас не может работать полноценно из-за ограничений
Журова: ОКР сейчас не может работать полноценно из-за ограничений - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Журова: ОКР сейчас не может работать полноценно из-за ограничений
Олимпийский комитет России (ОКР) внес значительный вклад в развитие олимпийского движения в стране, несмотря на текущие ограничения, заявила РИА Новости... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T12:18:00+03:00
2026-03-29T12:18:00+03:00
2026-03-29T12:30:00+03:00
спорт
россия
санкт-петербург
светлана журова
олимпийский комитет россии (окр)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
россия
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, санкт-петербург, светлана журова, олимпийский комитет россии (окр), госдума рф
Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Светлана Журова, Олимпийский комитет России (ОКР), Госдума РФ
Журова: ОКР сейчас не может работать полноценно из-за ограничений
Журова: у ОКР сильная история, несмотря на нынешние ограничения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский комитет России (ОКР) внес значительный вклад в развитие олимпийского движения в стране, несмотря на текущие ограничения, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в день 115-летия организации.
ОКР
отмечает 115-летний юбилей - организация ведет свою историю с 1911 года и была учреждена 16 марта (29 марта по новому стилю) в Санкт-Петербурге
.
"Олимпийский комитет России
сейчас не может в полной мере выполнять те функции, которые обычно выполняет, поскольку блокировка членства не позволяет работать полноценно. В таких условиях оценивать его деятельность крайне сложно, так как отсутствует международная составляющая - ключевая часть работы любой национальной олимпийской организации", - сказала Журова
.
"При этом Россия более 100 лет назад стояла у истоков международного олимпийского движения. У нас сильная история. За это время было достигнуто многое, в стране проводились Олимпийские игры, реализовывались крупные проекты. До 2014 года у международного олимпийского движения к России не было претензий. Напротив, российский олимпийский комитет был одним из самых активных в мире, продвигал олимпийские ценности на территории страны, запускал различные программы и инициативы. Не так много стран могли похвастаться таким масштабом работы", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, ситуация изменилась, когда в спорт вмешалась политика. "При этом сам день юбилея Олимпийского комитета России остается важным для страны, независимо от текущих обстоятельств", - отметила Журова.