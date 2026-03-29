Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче в карьере

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за бразильский футбольный клуб "Ретро", забил гол на пятой добавленной минуте в своем последнем матче в профессиональной карьере.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.