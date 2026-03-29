Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче в карьере
01:45 29.03.2026 (обновлено: 04:34 29.03.2026)
Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче в карьере
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за бразильский футбольный клуб "Ретро", забил гол на пятой добавленной минуте в своем последнем матче
Футбол, Спорт, Вагнер Лав, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче в карьере

Вагнер Лав отметился голом в концовке своего последнего матча в карьере

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за бразильский футбольный клуб "Ретро", забил гол на пятой добавленной минуте в своем последнем матче в профессиональной карьере.
В субботу выступающий в Серии D "Ретро" принимал "Сеару". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. 41-летний Вагнер провел на поле весь матч.
После финального свистка одноклубники и маскот команды окружили Вагнера Лава и начали подбрасывать его в воздух. Позднее он прошел через коридор, выстроенный из игроков и членов тренерского штаба. Также ему вручили памятную футболку с номером 422 - по количеству голов бразильца за карьеру. При этом в минувшем матче он забил 423-й.
Вагнер Лав 24 марта объявил о завершении карьеры. В субботу генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что столичный клуб намерен организовать прощальный матч для форварда.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.
