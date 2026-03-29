17:43 29.03.2026 (обновлено: 17:52 29.03.2026)
"Тоттенхэм" уволил Тудора спустя полтора месяца после назначения
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Тоттенхэм"Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Игор Тудор
Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Игор Тудор. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Английский "Тоттенхэм" расторг контракт с главным тренером хорватом Игором Тудором по взаимному согласию сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.
Команду также покинули тренер вратарей Томислав Рогич и специалист по физической подготовке Риккардо Рагначчи.
Тудору 47 лет. Он возглавил "Тоттенхэм" 14 февраля, сменив Томаса Франка, освобожденного от должности по решению совета директоров. Соглашение со специалистом было рассчитано до конца июня.
"Тоттенхэм" (30 очков) занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии после 13 матчей подряд без побед. Команда завершила выступление в плей-офф Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч испанскому "Атлетико".
Ранее Тудор работал во французском "Марселе", итальянских "Ювентусе", "Лацио", "Вероне", "Удинезе", турецком "Галатасарае".
"Тоттенхэм" ищет замену тренеру спустя месяц после назначения, пишут СМИ
14 марта, 01:45
 
